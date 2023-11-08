Домашние чипсы, которые не испортят фигуру
Рецепты для тех, кто не может жить без снэков.
Из свеклы
Что нам понадобится:
- Свекла — 3 шт.
- Масло оливковое.
- Соль по вкусу.
Как готовим:
- Разогреваем духовку примерно до 150 градусов. Готовим противень — застилаем его пекарской бумагой.
- Свеклу нарезаем тонкими ломтиками, чем тоньше, тем лучше.
- В миске смешиваем свеклу с маслом и солью.
- Подержите свеклу в масле около 15 минут. Слейте свекольный сок и масло, а затем разложите в один слой на бумаге на противене.
- Выпекаем 50—60 минут, пока чипсы не станут хрустящими.
WomanHit.ru
Из картофеля
Что нам понадобится:
- Картофель — 400 г.
- Оливковое масло — 1 ст.л.
- Соль и специи по вкусу.
Как готовим:
- Нарезаем очищенный картофель тонкими слайсами, затем разогреваем духовку до 180 градусов.
- Перемешиваем картофель с маслом и солью, можно добавить ваши любимые специи.
- Выкладываем картофель на противень, застеленный бумагой.
- Запекаем около 15 минут, смотрите, чтобы слайсы не подгорели.
Начос
Что нам понадобится:
- Тортилья — 4 шт.
- Оливковое масло.
- Соль по вкусу.
Как готовим:
- Разогреваем духовку до 200 градусов.
- Складываем тортильи в стопки, разрезаем пополам и повторяем еще раз, чтобы получились треугольники. Делим на две части.
- Раскладываем треугольники на противень и слегка сбрызгиваем маслом, посыпаем солью.
- Выпекаем 10 минут.