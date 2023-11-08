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Домашние чипсы, которые не испортят фигуру

Рецепты для тех, кто не может жить без снэков.

Домашние чипсы, которые не испортят фигуру
© WomanHit.ru

Из свеклы

Что нам понадобится:

  • Свекла — 3 шт.
  • Масло оливковое.
  • Соль по вкусу.

Как готовим:

  1. Разогреваем духовку примерно до 150 градусов. Готовим противень — застилаем его пекарской бумагой.
  2. Свеклу нарезаем тонкими ломтиками, чем тоньше, тем лучше.
  3. В миске смешиваем свеклу с маслом и солью.
  4. Подержите свеклу в масле около 15 минут. Слейте свекольный сок и масло, а затем разложите в один слой на бумаге на противене.
  5. Выпекаем 50—60 минут, пока чипсы не станут хрустящими.
WomanHit.ru

Из картофеля

Что нам понадобится:

  • Картофель — 400 г.
  • Оливковое масло — 1 ст.л.
  • Соль и специи по вкусу.

Как готовим:

  1. Нарезаем очищенный картофель тонкими слайсами, затем разогреваем духовку до 180 градусов.
  2. Перемешиваем картофель с маслом и солью, можно добавить ваши любимые специи.
  3. Выкладываем картофель на противень, застеленный бумагой.
  4. Запекаем около 15 минут, смотрите, чтобы слайсы не подгорели.

Начос

Что нам понадобится:

  • Тортилья — 4 шт.
  • Оливковое масло.
  • Соль по вкусу.

Как готовим:

  1. Разогреваем духовку до 200 градусов.
  2. Складываем тортильи в стопки, разрезаем пополам и повторяем еще раз, чтобы получились треугольники. Делим на две части.
  3. Раскладываем треугольники на противень и слегка сбрызгиваем маслом, посыпаем солью.
  4. Выпекаем 10 минут.