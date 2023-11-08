Названы новогодние продукты, которые можно покупать уже в ноябре
Диетолог Наталья Круглова заявила NEWS.ru, что часть продуктов для новогоднего стола можно купить уже в ноябре. По ее словам, к ним относятся любые консервы: рыбные, мясные, овощные и фруктовые, а также алкоголь, соки и ряд сортов сыра.
В первую очередь это консервы: мясные, рыбные, овощные, фруктовые. Они точно не испортятся. Красная, черная икра. Шоколад. Можно уже купить мясо или рыбу, если хранить в условиях глубокой заморозки, два-три месяца они точно могут храниться. Фруктовые напитки — соки, у них длительный срок хранения. Алкоголь, некоторые вида сыра, замороженные фрукты, овощи, — добавила Круглова.