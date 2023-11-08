Названы восемь основных источников растительного белка

Из каких продуктов можно получить растительный белок, рассказал врач-токсиколог Михаил Кутушов.

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По его словам, 100 граммов кедровых орехов способны обеспечить человека суточной нормой необходимых элементов для здоровья и жизнедеятельности.

У растительного белка кедрового ореха схожий состав с белком ткани человека, поэтому он хорошо усваивается.

Кутушов отметил, что растительный белок из соевого мяса легче усваивается организмом по сравнению с животным белком. Важно выбирать качественное соевое мясо, избегая продуктов с большим количеством добавок.

Пользу принесут и соевые сыры. Они содержат примерно 30 граммов белка на 100 граммов продукта.

Эксперт пояснил, что количество белка в чечевице варьируется в зависимости от ее сорта и способа приготовления. В среднем в 100 граммах вареной чечевицы содержится около 9 граммов белка. Полноценным источником белка является и киноа. Этот продукт содержит все девять необходимых аминокислот.