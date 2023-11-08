Сколько слив можно есть каждый день, рассказала врач Павлова
Какие полезные вещества содержатся в сливах и кому они могут быть полезны, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале.
По словам специалиста, полезны и свежие, и сушеные сливы, благодаря полезным веществам, которые в них содержатся.
"В них присутствуют витамины А и С, кальций, фосфор, пектины, антиоксиданты, бор. Эти компоненты помогают укреплять мышцы и кости, доказано способствуют улучшению памяти и даже замедляют процессы старения", - объяснила Зухра Павлова.
Также врач напомнила, что в сливах много клетчатки, которая особенно полезна тем, кто хочет похудеть. Но в чрезмерных количествах сливу есть не стоит.
"Свежие плоды надолго дают ощущение сытости, поддерживают стабильный уровень сахара в крови, а значит помогают держать вес под контролем. Благодаря той же клетчатке сливы эффективны при запорах (как и чернослив), а насыщенность фруктов железом предотвращает анемию", - рассказала, в чем польза слив, Зухра Павлова.
При этом врач предостерегла, что сливовый сок стоит употреблять только в качестве десерта и в очень небольших количествах. Если съесть слишком много слив, может возникнуть вздутие живота, диарея, аллергия. Максимум в день - шесть не слишком крупных плодов. Тем, у кого есть проблемы с желудком или почками, можно съедать не более двух слив в день, поскольку в них содержатся оксалаты, увеличивающие риск образования камней в почках.