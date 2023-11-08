Также врач напомнила, что в сливах много клетчатки, которая особенно полезна тем, кто хочет похудеть. Но в чрезмерных количествах сливу есть не стоит.

"Свежие плоды надолго дают ощущение сытости, поддерживают стабильный уровень сахара в крови, а значит помогают держать вес под контролем. Благодаря той же клетчатке сливы эффективны при запорах (как и чернослив), а насыщенность фруктов железом предотвращает анемию", - рассказала, в чем польза слив, Зухра Павлова.

При этом врач предостерегла, что сливовый сок стоит употреблять только в качестве десерта и в очень небольших количествах. Если съесть слишком много слив, может возникнуть вздутие живота, диарея, аллергия. Максимум в день - шесть не слишком крупных плодов. Тем, у кого есть проблемы с желудком или почками, можно съедать не более двух слив в день, поскольку в них содержатся оксалаты, увеличивающие риск образования камней в почках.