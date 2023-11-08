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Киш с семгой и брокколи: как пирог объединил французско-немецкие вкусы

Пироги бывают разные. И это, определенно, факт. Все мы знаем сладкие, соленые, фруктовые, рыбные или мясные пироги и с огромным удовольствием едим их на завтрак, обед и ужин. Сегодня мы поделимся рецептом необычного пирога киш.

Киш с семгой и брокколи: как пирог объединил французско-немецкие вкусы
© Мир24

Родиной пирога киш или киш-лорен принято считать Францию. Блюдо зародилось в провинции Лотарингия. Однако исторически этот регион попеременно находился то во Франции, то в составе Германии, поэтому немецкое влияние на местную кухню здесь тоже можно увидеть. Название блюда «quiche» происходит от немецкого «кuche», что переводится как «пирог».

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Изначально, еще в конце XVI века, немецкие пекари готовили «Lothringer Specktorte» – пирог из остатков теста для хлеба с начинкой из яиц, ветчины и сливок. Это и стало основой полюбившегося многим рецепта.

С годами у киша появилось множество разных вариантов начинки. Туда добавляют миксы овощей, зелени, мяса, рыбы и даже ягод, фруктов и орехов.

Сегодня мы приготовим наиболее привычный вид пирога – киш с семгой и брокколи.

Для этого нам необходимо:

  • Слоеное дрожжевое тесто;
  • Рыба (2-3 куска);
  • Брокколи;
  • Черри;
  • Сыр (250 граммов);
  • Яйца (3 штуки);
  • Сливки (200 граммов);
  • Соль (0,5 чайной ложки).
  1. Слоеное дрожжевое тесто нужно раскатать, пласт должен быть примерно 3-4 миллиметра. Затем необходимо поместить его в разъемную форму и распределить по всей поверхности дна. После чего формируем бортики высотой около 3 сантиметров. Перед тем, как выкладывать начинку, по всей поверхности теста нужно слегка пройтись вилкой, как показано на фото.
  2. Переходим к подготовке ингредиентов для пирога. Сначала на раскаленной сковороде до золотистой корочки необходимо обжарить семгу.
  3. После этого рыбу нужно очистить от костей, кожицы и нарезать крупными кусочками. Рыбу выкладываем первым слоем на будущий пирог.
  4. Затем тщательно промываем брокколи, разделяем на небольшие кусочки и выкладываем в форму.
  5. Сыр нужно натереть на крупной терке. К слову, сама консистенция сыра не должна быть сильно твердой или мягкой. Покрываем рыбу и брокколи сыром.
  6. Для заливки берем три яйца. Разбиваем их в глубокую посуду.
  7. Сверху добавляем 20-процентные сливки и половину чайной ложки соли. Тщательно перемешиваем.
  8. Начинку нужно залить полученной смесью.
  9. И после этого отправляем в предварительно разогретую духовку до 180-200 градусов на 20-30 минут. Время выпекания зависит от каждой духовки индивидуально.