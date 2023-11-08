Киш с семгой и брокколи: как пирог объединил французско-немецкие вкусы

Пироги бывают разные. И это, определенно, факт. Все мы знаем сладкие, соленые, фруктовые, рыбные или мясные пироги и с огромным удовольствием едим их на завтрак, обед и ужин. Сегодня мы поделимся рецептом необычного пирога киш.

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Родиной пирога киш или киш-лорен принято считать Францию. Блюдо зародилось в провинции Лотарингия. Однако исторически этот регион попеременно находился то во Франции, то в составе Германии, поэтому немецкое влияние на местную кухню здесь тоже можно увидеть. Название блюда «quiche» происходит от немецкого «кuche», что переводится как «пирог».

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Изначально, еще в конце XVI века, немецкие пекари готовили «Lothringer Specktorte» – пирог из остатков теста для хлеба с начинкой из яиц, ветчины и сливок. Это и стало основой полюбившегося многим рецепта.

С годами у киша появилось множество разных вариантов начинки. Туда добавляют миксы овощей, зелени, мяса, рыбы и даже ягод, фруктов и орехов.

Сегодня мы приготовим наиболее привычный вид пирога – киш с семгой и брокколи.

Для этого нам необходимо:

Слоеное дрожжевое тесто;

Рыба (2-3 куска);

Брокколи;

Черри;

Сыр (250 граммов);

Яйца (3 штуки);

Сливки (200 граммов);

Соль (0,5 чайной ложки).