Киш с семгой и брокколи: как пирог объединил французско-немецкие вкусы
Пироги бывают разные. И это, определенно, факт. Все мы знаем сладкие, соленые, фруктовые, рыбные или мясные пироги и с огромным удовольствием едим их на завтрак, обед и ужин. Сегодня мы поделимся рецептом необычного пирога киш.
Родиной пирога киш или киш-лорен принято считать Францию. Блюдо зародилось в провинции Лотарингия. Однако исторически этот регион попеременно находился то во Франции, то в составе Германии, поэтому немецкое влияние на местную кухню здесь тоже можно увидеть. Название блюда «quiche» происходит от немецкого «кuche», что переводится как «пирог».
Изначально, еще в конце XVI века, немецкие пекари готовили «Lothringer Specktorte» – пирог из остатков теста для хлеба с начинкой из яиц, ветчины и сливок. Это и стало основой полюбившегося многим рецепта.
С годами у киша появилось множество разных вариантов начинки. Туда добавляют миксы овощей, зелени, мяса, рыбы и даже ягод, фруктов и орехов.
Сегодня мы приготовим наиболее привычный вид пирога – киш с семгой и брокколи.
Для этого нам необходимо:
- Слоеное дрожжевое тесто;
- Рыба (2-3 куска);
- Брокколи;
- Черри;
- Сыр (250 граммов);
- Яйца (3 штуки);
- Сливки (200 граммов);
- Соль (0,5 чайной ложки).
- Слоеное дрожжевое тесто нужно раскатать, пласт должен быть примерно 3-4 миллиметра. Затем необходимо поместить его в разъемную форму и распределить по всей поверхности дна. После чего формируем бортики высотой около 3 сантиметров. Перед тем, как выкладывать начинку, по всей поверхности теста нужно слегка пройтись вилкой, как показано на фото.
- Переходим к подготовке ингредиентов для пирога. Сначала на раскаленной сковороде до золотистой корочки необходимо обжарить семгу.
- После этого рыбу нужно очистить от костей, кожицы и нарезать крупными кусочками. Рыбу выкладываем первым слоем на будущий пирог.
- Затем тщательно промываем брокколи, разделяем на небольшие кусочки и выкладываем в форму.
- Сыр нужно натереть на крупной терке. К слову, сама консистенция сыра не должна быть сильно твердой или мягкой. Покрываем рыбу и брокколи сыром.
- Для заливки берем три яйца. Разбиваем их в глубокую посуду.
- Сверху добавляем 20-процентные сливки и половину чайной ложки соли. Тщательно перемешиваем.
- Начинку нужно залить полученной смесью.
- И после этого отправляем в предварительно разогретую духовку до 180-200 градусов на 20-30 минут. Время выпекания зависит от каждой духовки индивидуально.