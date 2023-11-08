Врач рассказала о лучшем способе приготовления мяса для пожилых

Возрастной категории граждан лучше избегать употребления жареного мяса. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Людям пожилого возраста рекомендуется есть запеченное, тушеное или отварное мясо, но никак не жареное", – отметила эксперт.

При жарке мяса образуются канцерогены, и это ускоряет процессы старения. К тому же желудочно-кишечный тракт пожилого человека уже функционирует не так хорошо, как раньше. Он не сможет нормально переварить жареное мясо.

Елена Соломатина – врач-диетолог

Красное мясо пожилым можно употреблять не чаще одного раза в неделю. С белым дела обстоят чуть менее строго. Курицу, индейку или кролика рекомендуется включать в рацион не чаще четырех раз в неделю.

"Можно делать котлеты, тефтели, то есть измельчать мясо, чтобы оно лучше усвоилось", – посоветовала диетолог.