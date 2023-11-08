Диетолог назвала полезный для снижения давления овощ

Этот овощ может помочь не только отрегулировать работу органов желудочно-кишечного тракта, но и нормализовать давление. Об этом пишет Мир 24 со ссылкой на издание Daily Mail.

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По словам эксперта издания - американского диетолога Стефани Маккерчер - белокочанная капуста содержит клетчатку, которая помогает создавать благоприятную среду для полезных микроорганизмов в кишечнике. Благодаря этому улучшается перистальтика и уходят проблемы со стулом.

Также в капусте есть витамин C и антиоксидантами, защищающие клетки от окислительного стресса. А калий и витамин А делают продукт незаменимым для сердечно-сосудистой системы, поскольку участвуют в нормализации давления.