Врач предупредила об опасности "синдрома чая с бутербродом"

Этот термин появился не так давно, но очень точно передает суть. Врачи им обозначают неправильное пищевое поведение пациента. О том, что это за синдром и в чем его опасность, рассказала врач-терапевт, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина, слова которой приводит "Российская газета".

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По словам специалиста, термин "синдром чая с бутербродом" служит для описания особой формы недоедания, которая часто встречается у людей, не желающих готовить или разогревать пищу для полноценного приема пищи. Чаще всего такая привычка развивается у пожилых людей.

"В итоге рацион начинает состоять из продуктов, не требующих приготовления - бутербродов, крекеров, чая, что ведет к дефициту белка, витаминов и минералов", - предостерегает Оксана Драпкина.

В результате может снижаться иммунитет, долго заживать раны, кости становятся более хрупкими. Если при этом у человека снижена функция почек, человек рискует столкнуться с опасным для жизни состоянием - гипонатриемией.

"Синдром чая с бутербродом" - это не просто нежелание есть, а сложное переплетение физиологических, социальных и психологических проблем, которые с возрастом только усиливаются", - отмечает Оксана Драпкина.