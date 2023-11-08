Эксперты рассказали, какое варенье полезно

По словам специалистов, варенье легко готовить, в нем нет никаких вредных химических добавок, также обычно его готовят в домашних условиях. При этом оно лучше для организма, чем конфеты.

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Варенье обычно делают из фруктов и ягод, которые считаются кладезью витаминов. Однако не все их полезные вещества сохраняются при тепловой обработке. Так, более-менее устойчив витамин А, витамины группы В термостабильны, особенно в кислой среде. При кипячении небольшая часть витаминов распадается, однако основное количество и польза сохраняются.

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Кроме того, остаются витамин Е, клетчатка и минеральные вещества. А вот аскорбиновая кислота сильно разрушается. Уменьшить ее потерю можно, если бросить фрукты и ягоды в уже кипящую воду или не измельчать их.

Сохранить в плодах больше витаминов возможно при сокращении времени приготовления, также не стоит кипятить продукты по несколько раз. А можно просто перетереть ягоды и фрукты с сахаром, не прибегая к термической обработке.

Специалисты отметили, что между джемом и вареньем стоит выбрать второе, так как джем уваривается до однородного состояния, что дольше по времени. Это значит, что и полезных веществ в нем становится меньше.

Самыми популярными видами варенья считаются малиновое, вишневое, смородиновое и абрикосовое. Так, малиновое помогает при простудах, гриппе, ангине и обладает жаропонижающим свойством. В вишневом содержится много витаминов, также оно обладает противовоспалительным эффектом. Смородиновое - рекордсмен по содержанию аскорбиновой и фруктовых кислот. Они особенно нужны для поддержания иммунитета в осенне-зимний период. А в абрикосовом много клетчатки, которая улучшает работу кишечника, и каротина, хорошо влияющего на зрение и на состояние кожи.

Среди других популярных видов - варенье из лесных ягод. К примеру, брусничное и облепиховое. В первом много пектина, который удаляет вредные вещества из кишечника и нормализует микрофлору желудочно-кишечного тракта. Также варенье способствует укреплению иммунитета и имеет противовоспалительные свойства.

Облепиховое - кладезь витаминов и микроэлементов, варенье не только обладает противовоспалительными и противовирусными свойствами, но и помогает заживлению ран и улучшает состояние кожи.

Делают варенье даже из тыквы и грецких орехов. Тыкву часто едят во время диет для очищения организма, в ней находится редкий витамин Т (карнитин), который улучшает обмен жиров в организме и способствует похудению. Еще оно нормализует работу ЖКТ. А в лакомстве из грецких орехов витаминов и микроэлементов в составе больше, чем в варенье из ягод. Рекомендуется для поднятия тонуса при переутомлении или после болезни и для укрепления иммунитета. Благодаря содержанию в нем омега-3 и омега-6 является профилактическим средством от атеросклероза.

Специалисты напоминают, что в любом варенье много сахара, поэтому его не стоит есть людям с сахарным диабетом, ожирением и детям до пяти лет, а также при аллергии на конкретную ягоду.