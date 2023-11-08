Диетологи предостерегли от трех видов супов

Диетологи Лаура Бурак и Мэгги Михальчик рассказали о том, какими полезными свойствами обладают супы, и о том, как это блюдо может навредить организму. Их мнение публикует издание Eat This, Not That!.

© Lenta.ru

По словам Михальчик, польза или вред супа зависят от продуктов, которые входят в его состав. Например, блюдо с большим количеством овощей и бобовых обеспечит организм ценными витаминами и минералами, улучшит работу кишечника, а тофу или мясо сделают суп более питательным и обеспечат организм белком, отметила диетолог.

Бурак добавила, что супы помогают снизить количество потребляемых калорий.

«Если начать прием пищи с супа, в котором содержится много воды, или салата, то, скорее всего, вам удастся избежать переедания», — убеждена диетолог.

Однако Бурак предостерегла от употребления трех видов супов. В частности, она порекомендовала исключить из рациона консервированные супы, так как они не приносят пользу организму и содержат слишком много соли.

Еще один не очень хороший вариант, говорит диетолог, — это легкий овощной суп без добавления круп, мяса или тофу. Она объяснила, что такое блюдо не может быть самостоятельным, так как в нем мало питательных веществ и оно плохо утоляет голод.