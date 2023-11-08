3 блюда на завтрак, которые не дадут вам похудеть

А вы знали, что многие популярные блюда для завтрака совершенно не годятся для первого приема пищи? Спойлер: в них слишком много сахара, который подстегнет ваш аппетит в течение дня.

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Гранола

Гранолу и различные злаковые батончики обычно рекламируют как полезный завтрак или перекус. Но доверять нужно в первую очередь составу, а не абстрактным обещаниям производителя в рекламе. Стоит выбирать версии с высоким содержанием белка и минимумом сахара. Иначе вас будет тянуть на сладкое в течение всего дня, а значит, вы съедите больше без какой-либо пользы для организма.

Блинчики и вафли

Блинчики и вафли на завтрак будут прекрасно смотреться в соцсетях. На этом их плюсы заканчиваются. Не забывайте, что оба блюда сделаны из теста, как правило, сладкого. А если брать во внимание начинку, получается уже полноценный десерт, который неминуемо повысит уровень сахара в крови. Как только он снизится, вам снова захочется перекусить. Так что сладкий завтрак — плохой завтрак.

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