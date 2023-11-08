Диетолог: "плохих" и "хороших" продуктов не бывает

Разделение продуктов на "хорошие" и "плохие" не поможет похудеть, так как подобная классификация в целом нецелесообразна. Об этом заявила диетолог Шайлой Кадоган, сообщает Daily Mail.

© Unsplash

По словам специалиста, если отдавать предпочтение определенным продуктам и регулярно их потреблять, а от каких-то, напротив, отказаться, то это может увеличить риск развития расстройств пищевого поведения.

Любой продукт обладает пользой, даже если просто заряжает вас энергией на некоторое время, отмечает диетолог. Для хорошего самочувствия и поддержания себя в форме достаточно уметь выбирать нужные порции той или иной пищи.

Кроме того, обращает внимание врач, ни в коем случае нельзя винить себя, если вы съели что-то не очень полезное и слишком калорийное. Такие установки также способны привести к РПП.