Эксперты развеяли миф о кокосовом сахаре

"Много сахара есть нельзя!" - в один голос уверяют все сторонники здорового питания. Медики с ними солидарны: повышенное употребление свободных сахаров вредит не только фигуре, но и здоровью.

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В качестве полезного заменителя привычного белого сахара, получаемого из сахарной свеклы, поклонники правильного питания предлагают использовать кокосовый сахар, сироп топинамбура или кленовый сироп. Является ли действительно полезной такая альтернатива, рассказала ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина.

Она отметила, что фактически кокосовый сахар или тростниковый ничем не отличаются от привычного нам белого сахара. Их отличия заключаются только лишь в способе получения сахара в разных странах из доступных им продуктов. Так, в России источником сахара является сахарная свекла, в азиатских странах – кокосы, в Бразилии и на Кубе – сахарный тростник.

Эксперт рассказала, что кокосовый сахар получают из срезанных цветочных почек пальмового дерева. В составе такого сахара 70% дисахарида, состоящего из глюкозы и фруктозы, и 30% молекул сахаров, небольшое количество витаминов и микроэлементов. Калорийность белого и кокосового сахара одинаковая, единственное отличие в гликемическом индексе, у кокосового он 35, а у белого – 100.