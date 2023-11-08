Сколько меда можно съедать в день

Диетолог назвала безопасное количество меда в день
Употребление одной чайной ложки меда в день не навредит здоровью, рассказала Москве 24 врач-диетолог Елена Соломатина.
Она отметила, что в составе меда есть много полезных веществ, среди которых микро- и макроэлементы, различные ферменты.
"Как десерт чайную ложку в день можно употребить. От этого будет только польза – он обладает успокаивающим, разогревающим действием", – сказала эксперт.
"Есть люди, которые полностью отказываются от сахара и при этом едят много меда по несколько раз в день. И они не понимают, почему у них зашкаливает сахар, растет вес. Просто нужно понимать, что мед содержит много сахара и калорий", – пояснила Соломатина.
Ранее россиянам рассказали, что липовый мед является самым полезным для здоровья. Он станет хорошим помощником в борьбе с простудой, обладает жаропонижающим действием и снимает боль в мышцах. К тому же липа хорошо успокаивает и поможет быстрее заснуть.