Сколько меда можно съедать в день

"Как десерт чайную ложку в день можно употребить. От этого будет только польза – он обладает успокаивающим, разогревающим действием", – сказала эксперт.



"Есть люди, которые полностью отказываются от сахара и при этом едят много меда по несколько раз в день. И они не понимают, почему у них зашкаливает сахар, растет вес. Просто нужно понимать, что мед содержит много сахара и калорий", – пояснила Соломатина.