Ученые Бурматов рассказал россиянам главные ошибки при хранении хлеба
Чтобы хлеб дольше оставался свежим, многие хранят его в холодильнике, считая, что эта бытовая техника спасение от порчи любых продуктов. В действительности результат такого хранения — потеря влаги и зачерствение продукта, заявил преподаватель Кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ Валерий Бурматнов.
Он рассказал, что на верхних полка прибора температура составляет плюс два градуса тепла, и именно при таком показателе изделие способно высохнуть за пару дней. Эксперт посоветовал хранить хлеб в морозилке, предварительно порезав на ломтики и запаковав в пакет или пищевую пленку.
— Сроки хранения в морозилке при различных показателях температуры: -16ºC…-18ºC – 3-4 месяца; -25ºC — до шести месяцев. Нарезанные ломтики достают по мере надобности, размораживают при комнатной температуре, — объяснил он, добавив, что время разморозки зависит от веса и вида хлебобулочных изделий, а для ускорения процесса может помочь микроволновка.
Бурматов подчеркнул, что черствение хлеба и изделий из теста — естественный процесс, поскольку крахмал начинает терять влагу. Без химических добавок изделия черствеют уже через пять-шесть дней. Если этого не происходит, то эксперт советует задуматься о составе выпечки и наличии в ней консервантов и улучшителей.
Он отметил, что очерствения избежать нельзя, но замедлить можно, используя правильные способы хранения выпечки.
— Горячий хлеб домашнего производства нельзя укладывать в пакеты или хлебницу до окончательного остывания. Оптимальная влажность для всех хлебобулочных изделий — не более 80 процентов. И главное: нельзя хранить в одном пакете или хлебнице испорченный, черствый и свежий продукт, — заключил он в беседе с «Газетой.RU».
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