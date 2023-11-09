Есть ли смысл в диетических столах

Наталья Якушева – врач-гастроэнтеролог сервиса доказательной медицины DocMa.

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Гастроэнтеролог Якушева: диетические столы потеряли свою актуальность. Многие встречались с рекомендациями врачей придерживаться, например, «Стола №5» — это самая популярная советская диета, которую назначают чаще всего. Другие наверняка получали после приёма записку с названием стола и списком разрешённых и запрещённых продуктов. Но в самом ли деле такая диета нужна и научно обоснована? Об этом «Секрету» рассказала врач-гастроэнтеролог сервиса доказательной медицины DocMa Наталья Якушева.

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История диетических столов

Диетические столы разработал советский терапевт и учёный Мануил Певзнер в 1920-х годах. На тот момент они действительно считались хорошими рекомендациями. Суть диетических столов состояла в ограничении одних компонентов питания (белков, жиров или углеводов) при нормальном или повышенном употреблении других, а также в предпочтении определённой термической обработки пищи и кратности питания.

Все они предполагали, что из рациона нужно убрать алкоголь, острые блюда и газированные напитки, а в остальном различались, поскольку каждый стол создавался для конкретной болезни — от язвы желудка до подагры и сахарного диабета.

Так, в диете «Стол №5» рекомендовалось четырёх- или пятиразовое питание небольшими порциями. Продукты нужно было отваривать или запекать, а количество жира и холестерина — ограничивать, как и свежие овощи с фруктами.

Прошло время, были лучше изучены многие болезни, причины их возникновения, а также разработаны новые лекарства. Тем временем диетические столы по Певзнеру утратили свою актуальность — Минздрав упразднил их своим приказом в 2003 году. Во всех современных российских и мировых клинических рекомендациях эти столы больше не упоминаются, хотя многие врачи продолжают их назначать.

Минусы диетических столов

В некоторых случаях такая диета может ухудшить состояние пациента и усугубить симптомы болезни. Например, если при запоре ограничить в рационе свежие овощи и фрукты, то ухудшение не заставит себя ждать.

Ещё один огромный минус диетических столов — они провоцируют страх пациентов перед едой. Важно понимать, что еда не делится на полезную и вредную и только доза отделяет яд от лекарства. Сама по себе еда не провоцирует гастрит и язву, не повреждает слизистую желудка и не нарушает работу организма (ни вся в общем, ни какая-то определённая).

Нельзя надеяться и на то, что какие-то диетические ограничения могут вылечить болезнь. Иногда некоторые продукты в самом деле усугубляют симптомы, вызывают вздутие или провоцируют боли в животе, но в действительности внутренние органы еда не повреждает.

Так что даже если убрать эти продукты из рациона, болезнь не пройдёт полностью и симптомы могут сохраняться, несмотря на строгую диету.

Зачастую пациенты стремятся всё больше ограничить питание и строже соблюдать диету, но приводит это не к улучшению, а к повышенной тревожности, усилению симптомов, дефициту в рационе витаминов и микроэлементов, снижению или набору веса из-за дисбаланса питательных веществ. В конечном итоге всё может закончиться расстройством пищевого поведения.

Кому не нужна диета

При большинстве заболеваний желудочно-кишечного тракта диетические ограничения не нужны совсем или они минимальны и индивидуальны.

При гастрите от диеты нет никакой пользы, так что она не рекомендуется.

При желчнокаменной болезни, если желчный пузырь не удалён, рекомендуется только регулярное питание не менее трёх раз в день, а если удалён, то ограничения не нужны.

При панкреатите рекомендуется полноценное питание, часто с повышенной калорийностью. Жиры следует ограничивать только в том случае, если не получается контролировать симптомы болезни лекарствами.

При гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), функциональной диспепсии и синдроме раздражённого кишечника (СРК) рекомендуется регулярное сбалансированное питание с ограничением только тех продуктов, которые усиливают симптомы. Это индивидуальные ограничения, поскольку у каждого свои провокаторы, а не целые группы продуктов, одинаковые для всех.

При заболеваниях печени рекомендуется обычное рациональное питание с ограничением алкоголя. Снижение калорийности необходимо при жировом повреждении печени, а при циррозе печени калорийность питания чаще должна быть повышенной.

Как лучше всего питаться

Наилучшим вариантом для человека считается разнообразие еды. Из диет самой оптимальной, научно обоснованной и рекомендованной для большинства людей выступает средиземноморская. Она предполагает, что каждый день в рационе человека будут:

различные овощи и фрукты;

белки (мясо, рыба, морепродукты, яйца, творог);

сложные углеводы (крупы, макароны, цельнозерновой хлеб).

На сладости и выпечку при этом может приходиться до 10–15% от дневного рациона.