Назван фрукт, способный замедлить старение и улучшить память
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о пользе сливы для организма человека.
По словам медицинского специалиста, свежие и сушеные сливы содержат большое количество бора, антиоксидантов, пектинов, фосфора, железа, клетчатки, витаминов А и С.
Эти полезные микроэлементы замедляют процесс старения, улучшают память, укрепляют мышцы и кости. Кроме того, свежие плоды сливы можно употреблять в умеренных количествах при похудении. Они надолго избавляют от чувства голода, нормализуют уровень сахара в крови, помогают держать вес под контролем и предотвращают развитие анемии.
В своем телеграм-канале Зухра Павлова рекомендует не злоупотреблять этим фруктом и не пить много сливового сока, так как он содержит гораздо больше калорий и фруктозы, чем обычные плоды.
Взрослым людям в день необходимо съедать не более 6 не очень крупных слив. При этом, если у человека есть проблемы с желудком или почками, количество плодов нужно сократить до 2.
Несоблюдение этих рекомендаций часто приводит к вздутию живота, диарее и аллергическим реакциям.