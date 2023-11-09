Назван фрукт, способный замедлить старение и улучшить память

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о пользе сливы для организма человека.

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По словам медицинского специалиста, свежие и сушеные сливы содержат большое количество бора, антиоксидантов, пектинов, фосфора, железа, клетчатки, витаминов А и С.

Эти полезные микроэлементы замедляют процесс старения, улучшают память, укрепляют мышцы и кости. Кроме того, свежие плоды сливы можно употреблять в умеренных количествах при похудении. Они надолго избавляют от чувства голода, нормализуют уровень сахара в крови, помогают держать вес под контролем и предотвращают развитие анемии.

В своем телеграм-канале Зухра Павлова рекомендует не злоупотреблять этим фруктом и не пить много сливового сока, так как он содержит гораздо больше калорий и фруктозы, чем обычные плоды.

Взрослым людям в день необходимо съедать не более 6 не очень крупных слив. При этом, если у человека есть проблемы с желудком или почками, количество плодов нужно сократить до 2.