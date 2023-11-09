Ромовая баба – знаменитый десерт, первое упоминание о котором возникло еще в XVIII веке. Историю ромовой бабы связывают с именем короля Польши и последнего герцога Лотарингии Станислава Лещинского.

© ru.123rf.com

Считается, что именно он изменил рецепт традиционного в Германии и Австрии праздничного хлеба кугельхопфа, в ходе чего и появилась ромовая баба – небольшой кекс из сдобного дрожжевого теста, пропитанный ромовым сиропом.

Видео дня

9 ноября отмечается День ромовой бабы. Если вы неравнодушны к этому десерту, самое время побаловать им и себя, и домочадцев. Подробнее о том, как приготовить ромовую бабу по старинном рецепту, читайте в материале "Рамблера".

Ингредиенты

Сахарная пудра – 400-600 г;

Вода – 100 мл;

Сок половины лимона; Для глазури:

Молоко – 250 мл;

Пресcованные дрожжи – 50 г;

Мука – 500 г; Для опары:

Сахар – 250 г;

Вода – 400 мл;

Ликер – 1 ч.л;

Вино – 6 ст.л; Для сахарного сиропа:

Яйца – 7 шт;

Сахар – 150 г;

Ванильный сахар – 1 ст.л;

Соль морская – щепотка;

Сливочное масло – 400 г;

Изюм без косточек – 200 г; Для теста:

Приготовление

1. Для начала необходимо приготовить опару. Прогрейте молоко, не доводя до кипячения, добавьте дрожжи и перемешайте.

2. Добавьте половину муки и тщательно вымесите тесто – оно должно выйти тугим. Скатайте из теста шар и сделайте на нем надрезы.

3. Опустите тесто в кастрюлю с водой комнатной температуры на 40-60 минут. Вода должна покрывать тесто. Вы поймете, что тесто готово, когда оно увеличится в объеме и всплывет. Переложите опару в миску.

4. Отделите белки от желтков. Взбейте желтки с сахаром и добавьте их в тесто. В отдельной миске взбейте белки с щепоткой соли и ванильным сахаром. Добавьте их в тесто.

5. Добавьте оставшуюся муку и тщательно перемешайте до однородной массы. Размягчите масло и взбейте его до консистенции густой сметаны. Добавьте в тесто.

6. Оставьте тесто на 30 минут в теплом месте.

7. Засыпьте в тесто предварительно замоченный в горячей воде изюм. Перемешайте.

8. Смажьте сливочным маслом форму для запекания. Разлейте тесто по формам (так, чтобы тесто занимало 1/3). Поставьте формы в теплое место и дождитесь, когда тесто поднимется.

9. Разогрейте духовку до 160 градусов и отправьте формы туда. Выпекайте ромовую бабу 50 минут. Когда тесто подрумянится, убавьте мощность до 150 градусов.

10. Приготовьте сахарный сироп. Всыпьте сахар в 400 мл воды. Помешивайте массу и доведите ее до кипения. Остудите, а затем добавьте вино с ликером. Перемешайте. Готовые ром-бабы поочередно опускайте в сироп для пропитки.

11. Для приготовления сахарной глазури залейте сахарную пудру 100 мл воды. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите дальше до загустения. Сбрызните глазурь соком лимона. Остудите, а затем взбейте миксером до белоснежной массы. Намажьте глазурью готовые ром-бабы.