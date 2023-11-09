На что обращать внимание при покупке продуктов

В ведомстве советуют покупать продукты питания только в санкционированных местах. У торговой точки должна быть вывеска с названием предприятия и часами работы. Помещение должно быть оборудовано стеллажами с ценниками, отдельными лотками для каждого продукта , холодильниками для быстро портящихся товаров.

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Важные требования – хорошая вентиляция и чистота. Должен присутствовать "уголок потребителя" с книгой отзывов, информацией о продавце, текстами законов, номерами телефонов контролирующих органов.

Работник за прилавком обязан носить санитарную одежду и бейдж с фамилией и именем. У продавца должна быть медицинская книжка, а также документы, подтверждающие происхождение и качество продукции. В частности, товар должен быть сертифицирован с оформленной декларацией о соответствии.

Далее следует обратить внимание на продукты. Вот несколько признаков, что они некачественные: на поверхности видны плесень, грязь, пыль, повреждения насекомыми, вкрапления песка, пятна гнили, следы химической обработки, прилипшая упаковка, а также трещины, вмятины и надрезы.

Слишком твердая или рыхлая мякоть, нехарактерная для данного фрукта или овоща.

Мякоть с признаками загнивания, которая вытекает при повреждении кожи.

Есть повреждения личинками насекомых.

Продукт потерял вкус или запах.