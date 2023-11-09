Диетолог назвала недорогой и некалорийный источник витамина С зимой

Хорошим источником витамина C в осенне-зимний период станет квашеная капуста, рассказала NEWS.ru диетолог Наталья Круглова. Она отметила, что данный продукт некалорийный, а значит, подойдет для худеющих. По ее словам, блюдо также поддерживает микробиоту кишечника.

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Квашеная капуста — хороший источник витамина C осенью и зимой, так как сейчас свежие овощи дорожают. Кроме того, овощи, выращенные не в сезон, уступают по содержанию питательных веществ. Плюс в таком продукте витамин C сохраняется достаточно долго. Квашеная капуста — ферментированный продукт, хорошо влияет на микробиоту кишечника. А она важна для синтеза полезных веществ, для иммунитета, — подчеркнула Круглова.

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