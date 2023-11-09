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Врач перечислила ухудшающие слух продукты

Употребление некоторых продуктов может привести к ухудшению слуха, об этом предупредила известный российский врач-диетолог Елена Соломатина. Ее слова передает Москва 24.

По словам специалиста, жирное мясо и фастфуд повышают риск развития атеросклероза.

При таком заболевании нарушается кровоснабжение слухового аппарата, страдают сосуды, и человек начинает хуже слышать.

Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Сладости, в том числе выпечка, и быстрорастворимые каши также могут негативно влиять на органы слуха. Сладкое может привести к развитию диабета, из-за которого могут разрушаться клетки головного мозга и органов слуха.

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