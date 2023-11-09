Врач перечислила ухудшающие слух продукты

Употребление некоторых продуктов может привести к ухудшению слуха, об этом предупредила известный российский врач-диетолог Елена Соломатина . Ее слова передает Москва 24 .

Сладости, в том числе выпечка, и быстрорастворимые каши также могут негативно влиять на органы слуха. Сладкое может привести к развитию диабета, из-за которого могут разрушаться клетки головного мозга и органов слуха.