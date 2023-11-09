Шеф-повар назвал необычные блюда из тыквы

Шеф-повар, ведущий и владелец кулинарной студии в Нижнем Новгороде Андрей Сулима рассказал, какие необычные блюда можно приготовить из тыквы. Помимо классических вариантов, таких как суп-пюре и салат, мастер назвал и почти экзотические рецепты.

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Так, тыква станет подходящим ингредиентом для индийского соуса карри, который смогут есть даже вегетарианцы. Хорошо сочетаются с овощем такие крупы, как булгур и кускус.

В консервации тыкву можно использовать как самостоятельно, так и добавляя её в другие домашние засолки. А замаринованную печеную тыкву можно пожарить, как это делают с баклажанами, доводя их до хрустящей корочки.