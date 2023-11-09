Ученые выявили один продукт, снижающий риск развития диабета

Если вы пытаетесь контролировать уровень сахара в крови, скорее всего, вы внимательно следите и за потреблением фруктов.

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Тем не менее, согласно новому исследованию, вы, возможно, будете рады узнать, что один популярный фрукт действительно может повысить уровень сахара в крови.

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Как выяснил "Рамблер", речь идет об авокадо — и да, технически это фрукт.

Ученые из Имперского колледжа Лондона провели исследование, в результате которого обнаружилась связь между рисками развития диабета и употреблением авокадо. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Science Direct.

В исследовании приняли участие 6814 человек в возрасте 45-84 лет, причем участники были набраны в период с 2000 по 2002 год. Ученые оценивали этих людей каждые 18 месяцев, собирая обновленную информацию об их пищевых привычках. Только в 2018 году завершилось исследование.

Ученые изучили метаболиты, специфичные для авокадо, в крови, что указывает на то, что кто-то съел авокадо. Этот показатель варьируется от человека к человеку в зависимости от того, как он усваивает авокадо. В итоге выяснилось, что для некоторых людей авокадо может быть полезным для баланса сахара в крови, но не обязательно для всех. Снижает ли авокадо уровень сахара в крови натощак, похоже, зависит от того, как конкретный человек усваивает этот фрукт.

Очень важно помнить, что каждый усваивает пищу по-разному, и, как говорится в исследовании, все продукты не могут быть одинаково полезны для каждого человека. Но независимо от влияния на уровень сахара в крови, авокадо также является надежным источником полезных жиров и клетчатки.

В частности, авокадо содержит жирные кислоты омега-3, которые полезны для всего организма, включая здоровье мозга , здоровье сердца 2, увлажнение кожи 3 и многое другое, что делает этот фрукт достойным употребления независимо от ваших целевых показателей уровня сахара в крови.

Как внедрить авокадо в рацион

Многие едят авокадо в составе утренних тостов. Кашицу из авокадо можно намазать прямо на поджаренный хлеб, а сочетать его со всем, что душе угодно: с лососем, яйцом-пашот, сливочным сыром, фетой, зеленью, специями.

Можно использовать авокадо в заправке для салата: авокадо может сделать любую заправку для салата более сливочной, не перебивая ее вкусовой профиль. Все, что вам нужно сделать, это положить в блендер немного мяса авокадо с любимыми ингредиентами для заправки.