Эксперт рассказал, как сэкономить на «новогодних» продуктах

В предновогодний сезон стоимость некоторых продуктов для праздничного застолья по обыкновению увеличивается. Как правило, это касается алкогольных напитков, деликатесов и фруктов. Какие еще товары могут подорожать, «Вечерняя Москва» узнала у экономиста, экс-замминистра сельского хозяйства РФ Леонида Холода.

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По словам эксперта, цены на любые праздничные товары начинают расти планомерно. Чем ближе к торжественным датам — тем выше стоимость.

— Дело в том, что ретейлеры и весь рынок выстроены так, что к новогодним продажам все готовятся преждевременно, устанавливая заранее максимальный ценник, ведь по контракту с сетями, где реализуется основной объем товаров, повысить стоимость после будет невозможно, — пояснил экономист. — Поэтому, скорее всего, все подорожания произойдут к концу текущего месяца.

Собеседник «ВМ» также отметил, что, даже если произойдет повсеместное удорожание продукции, цены все равно не будут расти до бесконечности, ведь это ударит по платежеспособности граждан.

— Всем известна формула: есть спрос — будет предложение. Именно благодаря высокому спросу цены начинают повышаться. И это чисто конъюнктурный фактор. По привычной схеме растут цены на деликатесный ряд, который в повседневной жизни мы редко покупаем, но приобретаем перед Новым годом, — уточнил Холод.

Речь идет о морепродуктах, экзотических и дорогих сортах рыбы, колбасах, икре, цитрусовых и иных видах фруктов. Однако подорожание сойдет на нет после праздников, когда спрос начнет падать.

Специалист напомнил, что многие россияне откладывают деньги на праздничное застолье, а кто-то заранее приобретает праздничные яства.

— Я бы рекомендовал закупать непортящиеся ингредиенты для салатов, кондитерские изделия, алкоголь, сухофрукты, орешки. То есть все то, что может долго стоять. Да и на данную категорию тоже цены вскоре поднимутся, — добавил он.