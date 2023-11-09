Названы 6 «антивозрастных» продуктов

Известно, что рацион питания влияет на общее состояние здоровья и риск развития различных заболеваний.

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Между тем некоторые продукты имеют антивозрастной эффект: они положительно влияют на состояние кожи, когнитивные функции и увеличивают продолжительность жизни, пишет Mirror.

Орехи и семена. Они содержат белки, антиоксиданты, витамины, минералы и ненасыщенные жиры. Некоторые орехи и семена предотвращают появление морщин, повышают эластичность кожи.

Бобовые. Они богаты клетчаткой, белком, минералами, сложными углеводами, витамином В, а также содержат антоцианы и изофлавоны, которые борются с преждевременным старением от ультрафиолетовых лучей и воспалением.

Оливковое масло. Вещества в этом продукте помогают коже оставаться увлажнённой, повышают её эластичность и предотвращают появление морщин. Оливковое масло также богато антиоксидантами, которые борются со свободными радикалами, способствующими преждевременному старению.

Тёмно-зелёные овощи. Они содержат высокий уровень витаминов А и С, минералов, клетчатки, нитратов и биологически активных веществ, которые помогают замедлить снижение когнитивных функций и предотвратить повреждение клеток.

Сладкий картофель. В нём есть антиоксидант бета-каротин, который превращается в витамин А и способствует восстановлению эластичности кожи и обновлению клеток.