Названы главные ошибки при хранении хлеба

«На верхних полках агрегата температура +2ºC, и именно при таких показателях изделия высыхают за пару дней. Лучше поместить выпечку в морозильную камеру, предварительно нарезав на ломти и запаковав их в полиэтилен, пищевую пленку. Сроки хранения в морозилке при различных показателях температуры: -16ºC…-18ºC – 3-4 месяца; -25ºC — до шести месяцев. Нарезанные ломтики достают по мере надобности, размораживают при комнатной температуре. Время разморозки зависит от веса и вида изделий. Для ускорения процесса пригодится микроволновка», — объяснил он.