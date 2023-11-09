5 причин чаще есть оливки

Оливки — один из самых спорных продуктов питания, поскольку количество их любителей и нелюбителей примерно одинаково.

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Тем, кто пока не проникся симпатией к плодам оливкового дерева, стоит повнимательнее к ним присмотреться и начать употреблять хотя бы в минимальном количестве. И вот почему:

Укрепляют кости

Оливки действительно делают костную ткань менее хрупкой благодаря высокому содержанию в них полифенолов — эти соединения предотвращают повреждение костей. По этой же причине оливки полезны, например, и для улучшения мозговой деятельности — полифенолы защищают клетки мозга от повреждений.

Предотвращают заболевания сердца

Мононенасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в оливках, снижают уровень "плохого" холестерина в крови, помогая при этом поддерживать уровень "хорошего" холестерина. Тем самым продукт уберегает сердце и сосуды от излишней нагрузки. К тому же, оливки содержат железо, а оно, в свою очередь, способствует более активному снабжению органов кислородом.

Приводят в норму уровень сахара в крови

Способность регулировать уровень сахара в крови связана с содержащимися в оливках олеиновыми кислотами и полифенолами. Питание, обогащённое ими, минимизирует риски сахарного диабета 2-го типа.

Налаживают работу нервной системы

Это возможно благодаря содержанию в оливках витаминов группы В. Они повышают стрессоустойчивость и заметно улучшают память. Осенью и зимой, когда у многих наблюдается стресс из-за недостатка света и тепла, одолевает апатия и усталость, а на смену активности всё чаще приходит лень, стоит включить оливки в своё меню.

Выводят токсины