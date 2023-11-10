Экспертам посоветовали, как выбрать безопасную шаурму

Чтобы купить безопасную для здоровья шаурму, следует выбирать только те палатки, в которых есть и холодильники, и оборудование для нагрева, рассказала кандидат технических наук РЭУ имени Г. В. Плеханова Оксана Гончаренко. В разговоре с Пятым каналом она подчеркнула, что персонал должен ответственно подходить ко всем этапам работы.

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Должны быть холодильники, оборудование для охлаждения и нагрева, также должны соблюдаться технологические операции. И, конечно же, должен быть персонал, который обязан пройти медицинский контроль, — пояснила эксперт.

Чтобы обезопасить себя, важно обратить внимание на некоторые нюансы в заведении. Так, у каждого продавца обязательно должна быть медкнижка, работники должны надевать перчатки при приготовлении блюда, а само заведение, даже небольшое, должно быть чистым. При этом даже соблюдение всех этих правил не будет гарантией того, что шаурма в итоге не принесет вред здоровью. В связи с этим рекомендуется готовить это блюдо дома самостоятельно.