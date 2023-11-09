Продукты для страсти: секреты романтического ужина

Активная, здоровая, доставляющая обоим удовольствие интимная жизнь является важной частью гармоничных отношений. Часто с годами страсть заметно утихает, что является своего рода нормой для человека, однако это не самое приятное развитие событий можно повернуть вспять.

© pxhere

Например, существуют продукты, которые существенно повышают сексуальное влечение, натуральные афродизиаки помогут вернуть огонь в отношения и сделать их более страстными. Женский журнал kleo.ru рассказывает, какие блюда лучше всего подойдут для организации романтического вечера с феерическим продолжением.

Видео дня

Морепродукты

Еще в древности люди пытались отыскать снадобья, которые приводят к воспламенению страсти и помогают влюбленным испытать самые яркие впечатления. Мощным стимулятором влечения, в первую очередь, являются морепродукты. Много веков назад такие блюда считались афродизиаками, морепродукты часто украшали стол при уединенном романтическом вечере. Конечно, не каждый день можно позволить себе устрицы или лобстера, однако такие продукты, как мидии, кальмар, креветки давно вошли в меню жителей нашей страны. На эти продукты нужно обратить особенное внимание при составлении меню для проведения вечера с возлюбленным. Тем более, что морепродукты очень легки в приготовлении и не потребуют много времени для создания кулинарного шедевра.

Икра, печень и яйца

Перечисленные продукты также отлично подходят для приготовления на ужин. Например, печень трески очень богата витамином Е, который является настоящим стимулятором полового влечения. Впрочем, этот продукт достаточно жирный, так что много его не съешь. Яйца богаты белком и тоже относятся к афродизиакам. Разумеется, готовить яичницу на торжественный вечер не стоит, а вот отварить перепелиные яйца и сделать красивые бутерброды – отличный вариант. Икра также относится к афродизиакам, так что смело можете приготовить праздничные тарталетки с этим лакомством и выставить их на стол.

Грибы и орехи

Грибы – хорошо известный продукт любви. Шампиньоны в этом плане заметно уступают лесным грибочкам, однако тоже подойдут для салата страсти. При этом несомненным плюсом грибов является то, что даже в сушеном и соленом виде они сохраняют свои возбуждающие свойства. Так что подаренная родителями баночка соленых грибочков отлично подойдет для организации романтического ужина. Орехи – источник качественного белка и витамина Е. Если соединить эти два продукта в одном блюде, страстная ночь паре обеспечена. Кроме того, салатик, где встретятся грибы и орехи, поразит вкусовыми качествами даже искушенного гурмана.

Сельдерей