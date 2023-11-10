Эксперты рассказали, что произойдет, если есть мандарины каждый день

Для многих людей аромат мандаринов является символом приближающегося нового года. Эксперты рассказали, что произойдёт с организмом, если в день съедать хотя бы один мандарин.

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Кожа приобретёт естественное сияние. Цитрусовый фрукт богат витамином С, который стимулирует восстановление соединительной ткани, поддерживает функцию кожи и способствует её эластичности.

Польза для костей. Помимо витамина С, мандарины также содержат кальций и другие минералы, которые укрепляют кости. Фруктовая кислота, содержащаяся во фруктах, позволяет организму особенно хорошо усваивать важные для этого вещества.

Помогают похудеть. В ходе исследования Университета Западного Онтарио учёные обнаружили, что вещество нобилетин, содержащееся в мандаринах, стимулирует сжигание жира.