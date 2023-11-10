Эксперты рассказали, что произойдет, если есть мандарины каждый день
Для многих людей аромат мандаринов является символом приближающегося нового года. Эксперты рассказали, что произойдёт с организмом, если в день съедать хотя бы один мандарин.
Кожа приобретёт естественное сияние. Цитрусовый фрукт богат витамином С, который стимулирует восстановление соединительной ткани, поддерживает функцию кожи и способствует её эластичности.
Польза для костей. Помимо витамина С, мандарины также содержат кальций и другие минералы, которые укрепляют кости. Фруктовая кислота, содержащаяся во фруктах, позволяет организму особенно хорошо усваивать важные для этого вещества.
Помогают похудеть. В ходе исследования Университета Западного Онтарио учёные обнаружили, что вещество нобилетин, содержащееся в мандаринах, стимулирует сжигание жира.
Укрепляют иммунитет. Витамин С, содержащийся в цитрусовых, стимулирует иммунную систему. Поэтому регулярное употребление мандаринов снижает риск заболеваний.