Продукты, которые лучше хранить замороженными

С ними ничего не случится.

© Womanhit

Многие уверены, что заморозка только портит продукт и все полезные свойства после морозилки просто исчезают. На самом деле это не так, главное, знать, какие продукты стоит замораживать или уже покупать в замороженном виде. Мы посоветовались со специалистами и составили топ продуктов, которым не страшен холод.

Видео дня

Шпинат

Один из самых полезных продуктов, который обязательно присутствует в рационе всех, кто следит за фигурой. Но постоянно держать в холодильнике свежие листья шпината не рационально — вы просто потеряете продукт. Диетолог Диана Сазонова говорит, что шпинат можно замораживать и не переживать за его свойства: «В шпинате содержится огромное количество витаминов А и С, не забываем, что шпинат — источник клетчатки. Спокойно покупайте его в замороженном виде, он сохраняет все свойства».

Мясо и рыба

Хранить мясо в обычной камере холодильника не стоит, особенно замаринованное. Сделайте мясной или рыбный запас в морозилке, как говорит наш эксперт, с продуктами животного происхождения ничего не произойдет даже при сильной заморозке. При этом старайтесь не замораживать продукт вторично, в этом случае могут начаться разрушительные процессы.

Ягоды

Что касается ягод, диетолог говорит о том, что свежие ягоды необходимо употребить за сутки. Если у вас большой запас и вы не планируете съесть все сразу, обязательно заморозьте их. Хранение в обычной камере холодильника или, что еще хуже — при комнатной температуре, приведет к порче ягод и быстрому отравлению. Не рискуйте. К слову, смело берите уже замороженные ягоды для приготовления блюд — они сохраняют все свойства даже в таком виде.

Тесто