Тосты и роллы: 3 блюда на скорую руку, если гости на пороге

Не нужно бежать в магазин — все есть в вашем холодильнике.

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Представьте, что к вечеру вы внезапно ожидаете гостей, но холодильник оказался не готов к вашим гастрономическим приключениям. Даже в случае, если продуктов не так много, можно приготовить несколько сытных и невероятно вкусных блюд, от которых ваши друзья будут в восторге.

Лаваш с начинкой

Если у вас есть несколько листов лаваша, овощи и ингредиенты для соуса, вкуснейшая закуска почти готова. Используйте томатную пасту для основы соуса, однако можно заменить и любым кетчупом. В качестве начинки можно рассмотреть любые овощи, которые не дают сильный сок, правда, с помидорами можно сделать исключение. Добавьте консервированную кукурузу, кусочки курицы или обжаренный фарш. Разложите лаваш, смажьте соусом и распределите начинку, которая у вас получилась. Сворачиваем в рулет и нарезаем на порционные кусочки. Дайте блюду постоять полчаса в холодильнике.

Пицца

Классическое блюдо на случай, если остаются продукты, но применить их вместе практически невозможно. На этот случай придумали пиццу. Для самого простого теста вам понадобится две чашки муки, половина чайной ложки соли, разрыхлитель и треть чашки воды. Замешиваем, затем раскатываем. Смазываем томатной пастой или кетчупом, раскладываем ингредиенты и снова закрываем соусом. Ставим в духовку.

Тосты