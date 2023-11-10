7 блюд и напитков, после которых хочется есть еще больше

Считаете себя обжорой из-за зверского чувства голода вскоре после еды? Возможно, с вашим аппетитом все в порядке, проблема лишь в неудачном выборе продуктов. Некоторыми блюдами насытиться просто не получится!

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Макароны

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«Из твердых сортов пшеницы» — фраза, которую благодаря рекламе знает каждая хозяйка. И этот тот случай, когда немного переплатить действительно стоит. Еще лучше, если макароны будут цельнозерновыми. Такие перевариваются дольше. А вот про «мягкие сорта» вы едва ли наслышаны. Так на пачках обычно не пишут, потому что гордиться этим невозможно. Пользы от макарон из белой пшеницы никакой: в них слишком много крахмала, который резко повысит уровень сахара в крови. И вскоре после его снижения вы снова почувствуете голод.

Выпечка

Какими бы привлекательными ни были свежие булочки и круассаны, сладкая выпечка — одно из худших блюд для утоления голода. В ней много простых углеводов, и без «сопровождения» в виде белка или клетчатки такой перекус пойдет во вред. Перекусили аппетитным круассаном — ждите скачка уровня сахара в крови. А что будет дальше, вы уже знаете!

Белый рис

Не только витамины, но и почти вся клетчатка, которой богат рис, содержится в отрубях. Именно поэтому неочищенный коричневый рис в разы полезнее: от количества клетчатки в блюде прямо зависит чувство насыщения. Вот почему после порции белого риса вскоре снова просыпается аппетит.

Чипсы

Ученые считают, что тягу к соленому может вызывать сопровождающий употребление подсоленной пищи выброс дофамина, гормона, который связан с чувством удовлетворения. Поэтому, стоит только вам угоститься парочкой чипсов, хочется еще и еще. А ведь сытными снеки можно назвать с трудом. Вовремя остановится может быть очень сложно!

Обезжиренный йогурт

Выбираете йогурт для перекуса — обратите внимание на варианты с высоким содержанием белка. Сладкий обезжиренный йогурт насыщению не поможет — по той же причине, что выпечка и белый рис. Добавьте немного свежих фруктов и орехов, чтобы получить дополнительную клетчатку и полезные жиры — два вида питательных веществ, которые помогают дольше оставаться сытой.

Фруктовый сок

То, что сок сделан из фруктов, не делает его однозначно полезным напитком. Яблочный, например, содержит большое количество сахара. Снова скачок уровня сахара, и снова следующий за ним голод. Если вы рассматриваете стаканчик сока в качестве легкого перекуса, лучше справится с задачей смесь, скажем, яблочного и овощного соков с мякотью. Так в стакане окажется меньше сахара и больше клетчатки.

Сладкие хлопья