Три рецепта хрустящей курицы в духовке

Курица — идеальная основа для блюда. Ее можно подать к праздничному столу, приготовить на обед или даже съесть на завтрак.

© Unsplash

А самое важное — курица еще и особенно полезна для человеческого организма. Не зря она часто составляет базу диеты спортсменов. Это источник нежирного белка, селена, фосфора, витамина B6 и ниацина. В материале "Рамблер" — три рецепта хрустящей курочки.

Видео дня

Рецепт №1

Ингредиенты 1 стакан картофельной муки

1 чайная ложка соли

1/2 чайной ложки черного перца

1,5 кг куриных ножек

3 столовые ложки приправы для курицы

Приготовление

В миске среднего размера перемешать картофельную муку, соль и перец. Обмакните курицу в картофельную муку до полного покрытия и переложите на подготовленный противень.

Запекать курицу в предварительно разогретой до 230°С духовке до образования золотисто-коричневой корочки, около 45-50 мин. (Если не используется конвекция, перевернуть ножки за 20 минут до конца).

Вынуть курицу из духовки и переложить в большую миску; духовку не выключать. Посыпать курицу приправой и перемешать, пока курица не будет хорошо покрыта.

Вернуть курицу на противень и запекать при температуре 230°С до золотисто-коричневого цвета и хрустящей корочки.

Рецепт №2

Ингредиенты 1 лимон

1 головка чеснока

¼ стакана несоленого сливочного масла или оливкового масла extra-virgin

1 целая курица

Соль

Свежемолотый черный перец

Приготовление

Установите решетку в центре духовки и разогрейте духовку до 220°С.

Разрежьте 1 лимон пополам крест-накрест и удалите семена. Берем 1 головку чеснока и режем ее пополам крест-накрест. (Если чеснок немного разваливается, не переживайте).

Растопить сливочное масло в небольшой кастрюле или в микроволновой печи в небольшой миске.

Положить 1 целую курицу на разделочную доску. Просушите ее бумажными полотенцами. Очень важно, чтобы курица была как можно более сухой, это способствует подрумяниванию.

Посыпать солью и перцем все поверхности курицы, включая кожу вдоль хребта, внутри полости и под крыльями. Переложить курицу грудкой вверх на большую сковороду, пригодную для духовки. Разложить лимон и чеснок срезами вниз в сковороде вокруг курицы.

Сбрызнуть курицу растопленным сливочным маслом и переложить в духовку. Запекайте курицу до образования румяной корочки, проверьте готовность через 45 минут. Для проверки осторожно выньте сковороду из духовки, воткните нож в суставы ног и проткните мясо. Если вытекает прозрачный сок, значит, курица готова. Если вы видите розовое мясо, значит, ему требуется больше времени. Продолжайте жарить, проверяя каждые 5 минут, пока сок не станет прозрачным.

Перед разделкой дайте курице отдохнуть в сковороде не менее 15 минут — это поможет сокам в мясе осесть, а также снизит его температуру до достаточно прохладной, чтобы можно было работать с ним голыми руками во время разделки. Переложить курицу на блюдо. Подавайте с запеченным лимоном и чесноком.

Рецепт №3

Ингредиенты Целый цыпленок, при комнатной температуре, потроха и шея удалены из полости

1/4 стакана несоленого сливочного масла, растопленного

3 столовые ложки оливкового масла

1/4 стакана белого вина, можно использовать сухое вино сортов "Совиньон блан" или "Шардоне"

1 лимон, разрезанный пополам

Соль и свежемолотый перец по вкусу

2 столовые ложки свежей рубленой петрушки

4 зубчика чеснока, измельчить

1 головка чеснока, грубо очищенная и разрезанная пополам по горизонтали через середину крест-накрест

3 свежих целых веточки розмарина

Приготовление

Разогреть духовку до 220°C (200°C с вентилятором). Застелите противень фольгой или слегка смажьте жиром форму для запекания.

Вынуть шею из полости и удалить лишний жир и остатки перьев. Обсушить бумажными полотенцами.

Полить курицу оливковым маслом, растопленным сливочным маслом, вином и соком половины лимона под кожей и внутри . Обильно посыпать курицу снаружи и внутри солью и перцем. Посыпать петрушкой.

Натереть курицу рубленым чесноком, смешав все ингредиенты вместе над курицей и под кожей. Напихать головку чеснока в полость курицы вместе с веточками розмарина и выжатой половинкой лимона. Связать ножки кухонной ниткой.

Положить на противень или в форму для запекания грудкой вверх. Запекать 75 — 80 минут, поливая соусом в середине приготовления, до вытекания сока при протыкании бедра шпажкой.

Снова смазать соусом, затем обжарить еще 2 — 3 мин до золотистого цвета.