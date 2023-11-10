Хирург назвал два продукта, провоцирующих преждевременные роды

Употребление кофе и мяса может быть опасно для беременных женщин, заявил NEWS.ru хирург, преподаватель медфакультета Госуниверситета просвещения Александр Умнов. Однако, эти продукты грозят не только здоровью будущей мамы. Они также угрожают и малышу.

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Кофеин может вызвать спазм сосудов матки, из-за чего может родиться плод с дефицитом массы тела. Чрезмерное употребление красного мяса может вызвать преждевременные роды. Также возможно появление атеросклеротических бляшек на маточных артериях, что приводит к ухудшению кровоснабжения органа, — предупреждает врач.

Ранее Умнов рассказал NEWS.ru, что любое наркотическое средство кратно повышает риск рождения детей с тяжелыми патологиями, часто несовместимыми с жизнью. Он объяснил это тем, что запрещенные вещества нарушают работу всех внутренних органов и систем женщины. Это не позволит плоду получать необходимые питательные элементы.