До утра успеет настояться: готовим шоколадный чизкейк без выпечки
Вдруг вы хотите приготовить семье на утро что-то вкусное, предлагаем сделать шоколадный чизкейк без выпечки. Разъемная форма и простые ингредиенты — к завтраку сможете порадовать родных.
Ингредиенты (на форму 18 см):
- Творожный сливочный сыр — 560 г
- Ряженка — 300 г
- Шоколад темный 80% какао — 300 г
- Печенье юбилейное — 150 г
- Сливочное масло — 60 г
- Сахарная пудра — 70 г
- Какао для обсыпки
Процесс приготовления:
- Дно разьемной формы застилаем пергаментом.
- Печенье измельчаем в крошку и смешиваем с растопленным сливочным маслом. Утрамбовываем на дно формы, плотно прижимая стаканом.
- На низкой скорости взбиваем сыр, пудру и ряженку до однородности.
- На водяной бане топим шоколад, снимаем, даем немного остыть и смешиваем лопаткой с сырной смесью, перемешиваем.
- Выкладываем на слой печенья, ровняем и убираем в холодильник застыть часа на 4-5.
- Достаем, посыпаем какао через сито.
Фото: социальные сети