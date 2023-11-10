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До утра успеет настояться: готовим шоколадный чизкейк без выпечки

Вдруг вы хотите приготовить семье на утро что-то вкусное, предлагаем сделать шоколадный чизкейк без выпечки. Разъемная форма и простые ингредиенты — к завтраку сможете порадовать родных.

До утра успеет настояться: готовим шоколадный чизкейк без выпечки
© Eva.ru

Ингредиенты (на форму 18 см):

  • Творожный сливочный сыр — 560 г
  • Ряженка — 300 г
  • Шоколад темный 80% какао — 300 г
  • Печенье юбилейное — 150 г
  • Сливочное масло — 60 г
  • Сахарная пудра — 70 г
  • Какао для обсыпки

Процесс приготовления:

  1. Дно разьемной формы застилаем пергаментом.
  2. Печенье измельчаем в крошку и смешиваем с растопленным сливочным маслом. Утрамбовываем на дно формы, плотно прижимая стаканом.
  3. На низкой скорости взбиваем сыр, пудру и ряженку до однородности.
  4. На водяной бане топим шоколад, снимаем, даем немного остыть и смешиваем лопаткой с сырной смесью, перемешиваем.
  5. Выкладываем на слой печенья, ровняем и убираем в холодильник застыть часа на 4-5.
  6. Достаем, посыпаем какао через сито.

Фото: социальные сети