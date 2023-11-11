Для семейного завтрака: готовим нежные сырники из рикотты
Что может быть лучше к завтраку, чем нежные сырники с любимыми ягодами или фруктами? Только сырники из рикотты — нежные и вкусные. Воспользуйтесь рецептом, чтобы начать выходные вкусно и красиво.
Ингредиенты:
- 250 г рикотты
- 1 ст. л. сахара
- 1 желток
- 1 ст. л. рисовой или обычной муки с горкой
- цедра апельсина/лимона по желанию
- ваниль
Процесс приготовления:
- Рикотту лучше отжать через кухонное полотенце, чтобы удалить лишнюю сыворотку. Так понадобится меньше муки.
- К отжатой рикотте добавьте желток, сахар по вкусу, цедру апельсина и ваниль. Перемешайте. Просейте ложку муки и снова перемешайте. Тесто должно хорошо лепиться.
- Выложите на присыпанный мукой или крахмалом стол, скатайте колбаску и разделите ее на части. Обваляйте в муке и сформируйте сырники.
- Обжарьте на растительном масле, на среднем огне. Когда перевернете, накройте крышкой, уменьшите огонь и доведите их до готовности.
Фото: социальные сети