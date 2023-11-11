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Для семейного завтрака: готовим нежные сырники из рикотты

Что может быть лучше к завтраку, чем нежные сырники с любимыми ягодами или фруктами? Только сырники из рикотты — нежные и вкусные. Воспользуйтесь рецептом, чтобы начать выходные вкусно и красиво.

Для семейного завтрака: готовим нежные сырники из рикотты
© Eva.ru

Ингредиенты:

  • 250 г рикотты
  • 1 ст. л. сахара
  • 1 желток
  • 1 ст. л. рисовой или обычной муки с горкой
  • цедра апельсина/лимона по желанию
  • ваниль

Процесс приготовления:

  • Рикотту лучше отжать через кухонное полотенце, чтобы удалить лишнюю сыворотку. Так понадобится меньше муки.
  • К отжатой рикотте добавьте желток, сахар по вкусу, цедру апельсина и ваниль. Перемешайте. Просейте ложку муки и снова перемешайте. Тесто должно хорошо лепиться.
  • Выложите на присыпанный мукой или крахмалом стол, скатайте колбаску и разделите ее на части. Обваляйте в муке и сформируйте сырники.
  • Обжарьте на растительном масле, на среднем огне. Когда перевернете, накройте крышкой, уменьшите огонь и доведите их до готовности.

Фото: социальные сети