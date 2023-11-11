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Четыре простых блюда со свеклой: запасаемся пользой с любимым овощем

Осень и зима — самое время для корнеплодов, в частности свеклы. Предлагаем простые рецепты с этим овощем, наверняка вы найдете для себя что-то новое.

Четыре простых блюда со свеклой: запасаемся пользой с любимым овощем
© Eva.ru

Брускетта со свеклой и сельдью

Ингредиенты:

  • Хлеб/тосты — 5 шт
  • Свекла вареная — 1 шт
  • Сыр твердый — 50 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Сельдь — 200 г
  • Зелень по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Обжарить с двух сторон на растительном масле ломтики хлеба.
  2. Натереть сыр, свеклу, чеснок. Сыр и свеклу взять в равных пропорциях. Чеснока добавить для вкуса, но чтобы не перебивал блюдо.
  3. Перемешать и заправить сметаной.
  4. Выложить массу на обжаренные тосты, сверху кусочки сельди и любую зелень.

Салат из свеклы с горошком

Ингредиенты:

  • Свекла — 4 шт
  • Горошек — 5 ст. л.
  • Маринованные огурцы — 4 шт
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Заправка сметана/майонез — 50/50

Процесс приготовления:

  1. Свеклу отварить, натереть на крупной терке.
  2. Огурцы нарезать соломкой.
  3. Чеснок пропустить через пресс.
  4. Смешать все ингредиенты, посолить и заправить.

Свекольный салат с яблоками

Ингредиенты:

  • Свекла — 2 шт
  • Яблоко — 1 шт
  • Лук — 1 шт
  • Кинза — по вкусу
  • Грецкие орехи — 50 г
  • Соль, перец — по вкусу
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Уксус 9% — 1/3 ч. л.

Процесс приготовления:

  1. Свеклу отварить до готовности, натереть на терке.
  2. Яблоко натереть на терке.
  3. Лук мелко нарезать и обжарить до мягкости.
  4. Смешать свеклу, яблоко, лук, добавить кинзу, измельченный чеснок и специи. Хорошо перемешать. Сверху посыпать мелко нарезанными орешками.

Свекольная икра

Ингредиенты:

  • 3 средние свеклы
  • 8 средних помидор
  • 5-7 зубчиков чеснока
  • 100 мл. растительного масла
  • 1 ч. л. красного острого перца (регулируйте по вкусу)
  • 1 ст. л. соли или по вкусу
  • 2 ст. л. сахара, можно заменить натуральным сиропом
  • 1 ст. л. томатной пасты
  • Горсть грецких орехов по желанию

Процесс приготовления:

  1. Свеклу трем на мелкой терке и тушим вместе с растительным маслом 30 минут на небольшом огне, периодически помешивая.
  2. В это время помидоры очищаем от кожуры и измельчаем блендером.
  3. Добавляем их по истечении времени к свекле и тушим еще 20-30 минут.
  4. Затем добавляем соль, сахар, чеснок через пресс, томатную пасту и измельченные грецкие орехи, тушим еще 10 минут.
  5. Раскладываем по стерилизованным баночкам. Можно хранить на зиму, можно замораживать.

Фото: социальные сети