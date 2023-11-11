Четыре простых блюда со свеклой: запасаемся пользой с любимым овощем
Осень и зима — самое время для корнеплодов, в частности свеклы. Предлагаем простые рецепты с этим овощем, наверняка вы найдете для себя что-то новое.
Брускетта со свеклой и сельдью
Ингредиенты:
- Хлеб/тосты — 5 шт
- Свекла вареная — 1 шт
- Сыр твердый — 50 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Сметана — 2 ст. л.
- Сельдь — 200 г
- Зелень по вкусу
Процесс приготовления:
- Обжарить с двух сторон на растительном масле ломтики хлеба.
- Натереть сыр, свеклу, чеснок. Сыр и свеклу взять в равных пропорциях. Чеснока добавить для вкуса, но чтобы не перебивал блюдо.
- Перемешать и заправить сметаной.
- Выложить массу на обжаренные тосты, сверху кусочки сельди и любую зелень.
Салат из свеклы с горошком
Ингредиенты:
- Свекла — 4 шт
- Горошек — 5 ст. л.
- Маринованные огурцы — 4 шт
- Чеснок — 2 зубчика
- Заправка сметана/майонез — 50/50
Процесс приготовления:
- Свеклу отварить, натереть на крупной терке.
- Огурцы нарезать соломкой.
- Чеснок пропустить через пресс.
- Смешать все ингредиенты, посолить и заправить.
Свекольный салат с яблоками
Ингредиенты:
- Свекла — 2 шт
- Яблоко — 1 шт
- Лук — 1 шт
- Кинза — по вкусу
- Грецкие орехи — 50 г
- Соль, перец — по вкусу
- Чеснок — 1 зубчик
- Уксус 9% — 1/3 ч. л.
Процесс приготовления:
- Свеклу отварить до готовности, натереть на терке.
- Яблоко натереть на терке.
- Лук мелко нарезать и обжарить до мягкости.
- Смешать свеклу, яблоко, лук, добавить кинзу, измельченный чеснок и специи. Хорошо перемешать. Сверху посыпать мелко нарезанными орешками.
Свекольная икра
Ингредиенты:
- 3 средние свеклы
- 8 средних помидор
- 5-7 зубчиков чеснока
- 100 мл. растительного масла
- 1 ч. л. красного острого перца (регулируйте по вкусу)
- 1 ст. л. соли или по вкусу
- 2 ст. л. сахара, можно заменить натуральным сиропом
- 1 ст. л. томатной пасты
- Горсть грецких орехов по желанию
Процесс приготовления:
- Свеклу трем на мелкой терке и тушим вместе с растительным маслом 30 минут на небольшом огне, периодически помешивая.
- В это время помидоры очищаем от кожуры и измельчаем блендером.
- Добавляем их по истечении времени к свекле и тушим еще 20-30 минут.
- Затем добавляем соль, сахар, чеснок через пресс, томатную пасту и измельченные грецкие орехи, тушим еще 10 минут.
- Раскладываем по стерилизованным баночкам. Можно хранить на зиму, можно замораживать.
Фото: социальные сети