Эксперты объяснили, к чему может привести ежедневное употребление сыра

Сыр стал неотъемлемой частью многих блюд. Он снабжает организм кальцием и белками, но, по словам экспертов, чрезмерное его употребление может нанести вред здоровью человека.

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Во-первых, сыр может способствовать воспалению в организме и вызвать, например, артрит или появление прыщей. Всё дело в содержащихся в нём вредных насыщенных жирных кислотах.

Во-вторых, ежедневное употребление сыра увеличивает риск инсульта за счёт его способности повышать уровень холестерина. Особенно опасны солёные сорта, которые вызывают высокое кровяное давление.

В-третьих, сыр может нарушить функцию выведения токсинов из организма. Это, в свою очередь, негативно повлияет на работу печени.

Наконец, мягкие сорта и сыр с плесенью, в том числе фета или лимбургер, особенно опасны во время беременности. Они могут спровоцировать различные инфекции.