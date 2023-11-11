Эксперты объяснили, к чему может привести ежедневное употребление сыра
Сыр стал неотъемлемой частью многих блюд. Он снабжает организм кальцием и белками, но, по словам экспертов, чрезмерное его употребление может нанести вред здоровью человека.
Во-первых, сыр может способствовать воспалению в организме и вызвать, например, артрит или появление прыщей. Всё дело в содержащихся в нём вредных насыщенных жирных кислотах.
Во-вторых, ежедневное употребление сыра увеличивает риск инсульта за счёт его способности повышать уровень холестерина. Особенно опасны солёные сорта, которые вызывают высокое кровяное давление.
В-третьих, сыр может нарушить функцию выведения токсинов из организма. Это, в свою очередь, негативно повлияет на работу печени.
Наконец, мягкие сорта и сыр с плесенью, в том числе фета или лимбургер, особенно опасны во время беременности. Они могут спровоцировать различные инфекции.
Эксперты отмечают, что в день можно съедать не более 50–60 граммов сыра. Это примерно два ломтика.