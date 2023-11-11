В Подмосковье сезон фламмулинов. Где найти и как приготовить зимние опята

Теплый ноябрь радует грибников, которые не ограничиваются сбором популярных и широко известных грибов, а отправляются на поиски менее признанных - тех, что растут и поздней осенью, и даже зимой. В Подмосковье сейчас разгар сезона зимнего опенка фламмулины бархатистоножковой. Всего за час можно легко набрать большую корзину или ведро, надо только знать, куда отправляться за добычей.

© Российская Газета

Гриб этот (ботаническое название - Flammulina velutipes - фламмулина бархатистоножковая) удивительный. Во-первых, он радует грибников, когда в лесу почти пусто - в ноябре, декабре, а иногда и январе, так как способен расти даже под снегом. Наступает оттепель, и веселые зимние опята гроздьями прут из всех щелей: и на остовцах погибших деревьев, и на массивах валежника. А если ударяет морозец, фламмулина застывает в росте, но не сдается и продолжает расти, как только температура хоть чуть-чуть перевалит в плюс. В ней содержатся вещества - "антифризы", которые защищают клетки плодового тела гриба от разрушения при замораживании.

Видео дня

Второе достоинство - зимний опенок очень легко искать и нельзя спутать ни с одним другим грибом. В прозрачном лесу ярко-рыжие сростки (фламмулина растет большими семейками, единичные грибочки появляются редко) видны издалека. Искать надо не только внизу, но и подняв голову повыше: на мертвых стволах гриб забирается на высоту в несколько метров, а упавшие деревья может облепить полностью, как обычный опенок.

Растет фламмулина в основном в лиственных или смешанных лесах, зарослях по берегам рек. Любит обитать на березе, иве, других лиственных породах. Ее можно встретить и в городских парках, и по обочинам дорог, но собирать надо, конечно, подальше от "цивилизации", там, где воздух уже чистый.

Есть у зимнего опенка ядовитый "конкурент" - немного похожая на нее галерина окаймленная. Но растет она в более теплое время, и в предзимье этих грибов уже не встретишь, для них не сезон. Подмены можно не опасаться.

Третий плюс зимнего опенка - его нежный вкус (хотя официально и относится он к 4-й, то есть весьма скромной категории). Грибы не назовешь мясистыми - поэтому в долгой готовке они не нуждаются. Можно без отваривания добавлять в тушеное мясо, жареную картошку, но, конечно, можно и суп сварить. Кроме того, эти грибы, как и осенний опенок, заготавливают впрок: можно морозить, сушить, мариновать.

Находятся любители и на сырую фламмулину - например, добавляют только принесенные из леса тонко нарезанные грибочки (а мелкие целиком) в салат из квашеной капусты. Многие уверены, что обычная еда с фламмулиной становится целебной.