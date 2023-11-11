Диетолог назвала продукты, которые могут улучшить настроение
Для стимуляции выработки гормонов удовольствия необходимо употреблять триптофан, поскольку он превращается в серотонин. Об этом сообщила диетолог Елена Соломатина в интервью для «Вечерней Москвы», ссылаясь на информацию от РИА VladNews.
Согласно словам эксперта, существуют продукты, которые способны повысить настроение и помочь справиться с осенней хандрой. Они включают в себя продукты животного происхождения, так как они богаты триптофаном. Кроме того, эту аминокислоту можно получить из грибов, творога и сыра.
Еще одним важным элементом для поднятия настроения является магний. Он содержится в шоколаде и гречке. В осенний период Елена Соломатина рекомендует добавить в рацион продукты, богатые омега-3 кислотами, такие как рыба.