Диетолог назвала продукты, которые могут улучшить настроение

Для стимуляции выработки гормонов удовольствия необходимо употреблять триптофан, поскольку он превращается в серотонин. Об этом сообщила диетолог Елена Соломатина в интервью для «Вечерней Москвы», ссылаясь на информацию от РИА VladNews.

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Согласно словам эксперта, существуют продукты, которые способны повысить настроение и помочь справиться с осенней хандрой. Они включают в себя продукты животного происхождения, так как они богаты триптофаном. Кроме того, эту аминокислоту можно получить из грибов, творога и сыра.