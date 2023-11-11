Диетолог назвала идеальный белковый завтрак для похудения

Диетолог Ричардс назвала идеальный белковый завтрак для похудения
Ключ к снижению веса — в дефиците дневного калоража. Однако путь постоянного ограничения в долгосрочной перспективе грозит негативными последствиями. Вместо этого нужно выбирать сбалансированное питание, которое дает организму все необходимые питательные вещества для роста и сжигания жира.
Одним из самых важных компонентов любого блюда является белок. Этот макроэлемент помогает дольше сохранять чувство сытости, чтобы впоследствии не возникло соблазна переедать, наращивать мышечную массу и в целом оздоравливать организм. Этот фактор следует учитывать при приготовлении завтрака. Диетолог Лиза Ричардс посоветовала есть по утрам классический овощной омлет, пишет американское издание She Finds.
Овощной омлет для похудения
Яйца — один из самых полезных продуктов на завтрак. А, если добавить в омлет овощи, получится сытное, насыщенное питательными веществами блюдо, которое поможет организму справиться со всеми испытаниями дня.
Специалист поделилась рецептом овощного омлета, в котором используется богатый антиоксидантами красный перец.
Ингредиенты:
- 2–3 натуральных яйца,
- 2 ст. л. оливкового масла,
- ½ маленькой луковицы, мелко нарезанной,
- ½ красного перца, мелко нарезанного,
- горсть свежего шпината,
- морская соль.
Способ приготовления:
- В сковороде разогрейте оливковое масло на среднем огне.
- Начните готовить лук и перец, затем через несколько минут добавьте шпинат. Когда шпинат приготовится, отложите все овощи в небольшую миску.
- В другой миске взбейте яйца. Добавьте немного соли и перца по вкусу.
- Вылейте яйца в сковороду и быстро распределите их по всей сковороде.
- Примерно через минуту добавьте овощи к одной половине омлета. Переверните омлет так, чтобы он покрыл овощи. Переложите со сковороды на тарелку.
- При необходимости еще раз посолите и подавайте к столу.
— Благодаря овощам, богатым клетчаткой, и яйцам этот омлет поможет дольше оставаться сытым, что поможет предотвратить переедание в течение всего утра. Блюда с высоким содержанием белка, подобные этому, особенно хороши по сравнению с обработанной сладкой выпечкой на завтрак, в которой много рафинированных углеводов. Даже такие привычные блюда, как хлопья для завтрака и белый хлеб, могут привести к увеличению веса в долгосрочной перспективе, — пояснила специалист.
По словам эксперта, в отличие от традиционных завтраков с рафинированными углеводами, овощной омлет не вызовет резкого повышения сахара и не спровоцирует переедание.