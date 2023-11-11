Диетолог назвала идеальный белковый завтрак для похудения

— Благодаря овощам, богатым клетчаткой, и яйцам этот омлет поможет дольше оставаться сытым, что поможет предотвратить переедание в течение всего утра. Блюда с высоким содержанием белка, подобные этому, особенно хороши по сравнению с обработанной сладкой выпечкой на завтрак, в которой много рафинированных углеводов. Даже такие привычные блюда, как хлопья для завтрака и белый хлеб, могут привести к увеличению веса в долгосрочной перспективе, — пояснила специалист.