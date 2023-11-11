Как отличить нормальную икру от поддельной

В Минпромторге разработали правила обязательной маркировки икры осетровых и лососевых видов рыб. Марка должна появиться на всей таре с зернистой продукцией с 1 мая 2024 года. Это поможет бороться с нелегальным оборотом икры, добытой браконьерами, заверили в ведомстве. «Парламентская газета» узнала, как не ошибиться с выбором дорогого деликатеса.

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Только легальные продавцы

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Согласно опубликованному на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов документу, участники оборота икры должны будут зарегистрироваться в государственной информационной системе мониторинга. После этого они получают персональные коды, которые и должны будут нанести на все упаковки с продукцией в виде штрих-кода в формате Data Matrix. Ее надо считать сканером на кассе, иначе икру не продадут.

А проверить на подлинность баночку с икрой можно будет и не обращаясь к кассиру. Для этого надо будет считать тот же код с помощью приложения «Честный знак». Оно позволяет отследить и проверить каждую единицу продукции, узнать, откуда конкретно этот товар появился и какой у него срок годности. Если после сканирования на экране отобразилась надпись «товар продан», то скорее всего в руках — фальсификат. Нечистые на руку продавцы могут напечатать копии таких кодов, но подделать их — нет.

Дороже, но не намного

Введение обязательной маркировки может отразиться на цене икры. Но значительного удорожания ждать не стоит, уверен председатель Союза потребителей Петр Щелищ, ведь производители должны будут потратиться только на оборудование, которое печатает и наносит наклейки. Но в общем объеме прибыли такие траты незначительны.

«Поставщик должен купить, установить это оборудование, нанять персонал, который будет его обслуживать. А в торговле, соответственно, должно быть оборудование для считывания этих кодов», — объяснил эксперт.

Впрочем, у торговцев уже все есть: именно так они уже сейчас продают питьевую воду, молочные продукты и другие товары с обязательной маркировкой.

Цена, состав и внешний вид

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе красной икры, — это ее цена, советует портал «Роскачество». Если она ниже, чем четыре тысячи рублей за килограмм, то скорее всего это не натуральный продукт. В составе должно быть написано «икра», а не «икорное изделие» или «икорно-рыбный продукт». Подозрение должно вызвать и наличие добавок вроде альгината, загустителей, красителей и других.

Оригинальный зернистый продукт состоит из самой икры, соли, консервантов (соли бензойной и сорбиновой кислоты) и растительного масла. Если тара прозрачная, то можно осмотреть продукт. Икра должна иметь естественный цвет и не быть сильно яркой, что может говорить о наличии там красителей. В норме икринки имеют идеальную круглую форму, а внутри должен виднеться «глазок» — это зародыш, небольшой пузырек, плавающий под оболочкой в белково-жировой эмульсии. И уж точно на поверхности не должно быть пены. Ее наличие означает, что икра забродила.

«Я бы посоветовал брать икру в стеклянных банках, там видна консистенция, а в металлической таре — нет», — посоветовал Щелищ.

А как же на развес?

Если икра продается в заводской таре с описанием состава и имеет маркировку, то как проверить ту, что продается на развес, расфасованная в пластиковую тару? Петр Щелищ уверен, что сторониться такой продукции не надо. Ведь на открытых прилавках чаще всего можно сделать то, что в сетевом магазине нельзя, — продегустировать товар перед покупкой.

«Торговцы покупают большую бочку икры и сами ее фасуют. Такая икра будет дешевле, ведь вы экономите на упаковке. И потом, вы видите, что вам дают, чувствуете запах, можете взять ложечку и попробовать. Это очень удобно, на мой взгляд», — уверен Щелищ.

При этом стоит обратить внимание на условия хранения такой икры. Она должна находиться в прохладном месте, желательно не больше двух-трех дней. В свежем и качественном продукте икринки должны легко отделяться друг от друга и не налипать на лопатку, напомнили в Роспотребнадзоре.

С мая следующего года икра на развес также должна будет иметь маркировку. Так что покупатель будет вправе потребовать от продавца продемонстрировать штрих-код, размещенный на таре.