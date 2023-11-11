Диетолог развеял устойчивый миф о куриных яйцах

Врач-диетолог Михаил Гинзбург развеял устойчивый миф о том, что употребление куриных яиц связано с уровнем плохого холестерина в крови.

© unsplash.com

«Мы долгое время жили с представлением, что раз в куриных яйцах много холестерина, и в крови, которая угрожает развитием атеросклероза, тоже много холестерина, то логично не есть такие продукты, – рассказал он в интервью «Известиям». – Первыми в очереди на такой запрет были именно яйца».

В частности, он напомнил, что рекомендация о том, что человеку, перенесшему инфаркт, нельзя есть больше одного яйца в месяц, была во всех руководствах по кардиологии.

Однако все последние эпидемиологические исследования, в которых участвуют десятки тысяч человек, показывают, что употребление яиц никак не связано с уровнем плохого холестерина в крови и рисками осложнений.

«Речь идёт об употреблении 2-3 яиц в день. Так вот установлено, что 3 яйца в день обладают оздоровительным эффектом. В них много фосфолипидов, в частности холинов. Это факторы, которые встраиваются в клеточные мембраны. Их употребление с пищей – хороший оздоровительный момент», – пояснил Гинзбург.

Кроме того, добавил он, яйца являются источником жирорастворимых витаминов А и D, минералов и многих других полезных веществ.