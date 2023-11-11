Как выбрать самые вкусные мандарины

Эксперт Усачёва: кожура мандарина должна быть пористой и сухой. Отсчёт дней до Нового года смело можно начинать, когда на прилавках появляются мандарины. Только в этом году с цитрусовым небольшая напряжёнка: в Абхазии неурожай, поставок из Ирана и Израиля нет. Плоды везут из Турции, Алжира и Марокко, что отражается на ценнике. Торговый эксперт Светлана Усачёва объяснила, как при таких вводных выбирать вкусные мандарины.

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Как выбрать хорошие мандарины

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В первую очередь эксперт посоветовала покупать мандарины в крупных магазинах или на рынках. Правда, даже там не всегда можно точно узнать страну происхождения цитрусового (да, обмануть могут даже наклейки на плодах). Разве что абхазские мандарины сложно спутать с другими, потому что у них матовая шкурка.

Вот на что, по словам Усачёвой, надо смотреть в первую очередь, выбирая мандарины:

внешний вид: плоды должны быть ярко-оранжевого цвета, без чёрных пятен и плесени, кожура должна быть пористая, с ровным окрасом;

плотность: твёрдые, сухие плоды лучше не брать, так как они могут быть кислыми и не сочными, но и слишком легко проминаться мандарин не должен, если он не подгнил;

сорт: считается, что самые сладкие и сочные мандарины из Абхазии сортов «уншиу» и «муркотт». Зато мандарины сорта «клементин» называют самыми полезными и богатыми витамином С, отметила эксперт в разговоре с «Вечерней Москвой».

Напоследок Усачёва рассказала полезный лайфхак: мандарины можно покупать зелёными. Это не значит, что они будут кислыми. Плоды вполне могут дозреть при комнатной температуре.

Почему мандарины такие дорогие

В 2023 году мандарины в России подорожали на 70%. И это не предел: эксперты говорят, что до новогодних праздников они прибавят в цене ещё 5%. Например, заморские цитрусовые в Москве стоят до 500 рублей, а почти родные абхазские — от 300 рублей за кило.

Что случилось? Причин сразу несколько: помимо неурожая у поставщиков (в той же Абхазии и Азербайджане) и войны в Израиле, свою лепту внесли колебания курса рубля и выросшие расходы на транспортировку.