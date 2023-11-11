Врач-эндокринолог развенчала три мифа о яйцах

Многие убеждены, что перепелиные яйца гораздо полезнее куриных. Помимо этого мифа существует еще несколько распространенных о пользе яиц и их свойствах. Врач-эндокринолог Диляра Лебедева в своем Telegram-канале рассказала, какие из них ошибочны.

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«Начну с того, что многие считают, что в перепелиных больше витаминов и минералов, но это не так. Оба вида яиц содержат полезные вещества для организма», – высказалась эндокринолог.

По словам специалиста, один из самых популярных мифов заключается в том, что в перепелиных яйцах меньше холестерина, нежели чем в куриных – это не так. В 100 г куриных яиц содержится 570 мг холестерина, а в 100 г перепелиных – 600 мг.

Также неверно утверждение, будто бы куриные яйца более калорийны, ведь на самом деле в 100 г куриных яиц 157 ккал, а в таком же количестве перепелиных – 168 ккал.

Еще одним заблуждением Лебедева назвала утверждение, в котором говорится о том, что риски заразиться сальмонеллезом от перепелиных яиц ниже.