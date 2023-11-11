Как сварить вкусный кофе в турке: инструкция
Кофе во время приготовления в турке сохраняет большее количество антиоксидантов и органических кислот, нежели тот, что готовится в обыкновенной кофеварке. Вкус кофе из джезвы более насыщенный, а некоторые свойства этого напитка усиливаются.
Считается, что любимый многими бодрящий напиток, приготовленный в турке, имеет более тягучий вкус и яркий аромат. Однако для такого способа приготовления нужно знать некоторые нюансы.
В этом материале "Рамблер" расскажет, как правильно сделать вкусный кофе в турке.
- Залейте в турку холодную воду так, чтобы она покрывала нижнюю часть изгиба чаши.
- Добавьте в турку одну-две ложки молотого кофе (для приготовления в турке больше подходит арабика).
- Поставьте чашу на огонь и дождитесь момента, когда кофе начнет подниматься. Как только это начало происходить, сразу же снимите турку с плиты и перемешайте напиток чайной ложкой.
- Затем снова поставьте кофе на огонь и дождитесь момента, когда он опять начнет подниматься. Теперь можно снимать напиток с огня и выключать плиту.
- Дайте кофе несколько секунд "отстояться", чтобы гуща опустилась вниз.
- Разливайте напиток по чашкам.
Самое важное в приготовлении кофе в турке – не дать напитку закипеть. Жидкость должна подниматься практически до краев чаши, но не закипать. Таким образом вы получите вкусный и ароматный напиток.
Также стоит обратить внимание и на правильный подбор турки в зависимости от вашей плиты. Для газовой плиты подойдет джезва, изготовленная из любого материала. Для электрической и стеклокерамической плиты нужна будет металлическая турка с гладким дном. Для индукционных плит – стальные или с ферромагнитным дном.