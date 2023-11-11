Как сварить вкусный кофе в турке: инструкция

Кофе во время приготовления в турке сохраняет большее количество антиоксидантов и органических кислот, нежели тот, что готовится в обыкновенной кофеварке. Вкус кофе из джезвы более насыщенный, а некоторые свойства этого напитка усиливаются.

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Считается, что любимый многими бодрящий напиток, приготовленный в турке, имеет более тягучий вкус и яркий аромат. Однако для такого способа приготовления нужно знать некоторые нюансы.

В этом материале "Рамблер" расскажет, как правильно сделать вкусный кофе в турке.

Залейте в турку холодную воду так, чтобы она покрывала нижнюю часть изгиба чаши. Добавьте в турку одну-две ложки молотого кофе (для приготовления в турке больше подходит арабика). Поставьте чашу на огонь и дождитесь момента, когда кофе начнет подниматься. Как только это начало происходить, сразу же снимите турку с плиты и перемешайте напиток чайной ложкой. Затем снова поставьте кофе на огонь и дождитесь момента, когда он опять начнет подниматься. Теперь можно снимать напиток с огня и выключать плиту. Дайте кофе несколько секунд "отстояться", чтобы гуща опустилась вниз. Разливайте напиток по чашкам.

Самое важное в приготовлении кофе в турке – не дать напитку закипеть. Жидкость должна подниматься практически до краев чаши, но не закипать. Таким образом вы получите вкусный и ароматный напиток.