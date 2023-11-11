Простое меню на Новый год 2024: варианты закусок, горячих блюд и десертов
Если вы хотите приготовить простое, но вкусное меню на Новый год 2024, то этот материал для вас.
При подготовке к главному зимнему празднику многие стремятся разнообразить меню и включить в него всевозможные блюда. Простое меню на Новый год 2024 состоит из оригинальных блюд, подразумевающих разнообразную палитру вкусов. Из доступного набора компонентов получится создать интересные закуски, основные горячие блюда и сладкие десерты.
ЗАКУСКИ
Продумывая меню на Новый год 2024, стоит уделить внимание рецептам, характеризующимся простотой в исполнении. Оптимальным решением будет сделать разнообразные закуски, приготовление которых не займет много времени, но результат выйдет впечатляющим. Клео.ру предлагает взять на вооружение следующие оригинальные идеи:
- Крекеры с сыром. Распределите на тарелке разноцветные крекеры и подавайте их с различными видами сыра. Можете добавить немного орехов или меда для дополнительного вкуса.
- Мини-брускетты. Нарежьте тосты и подавайте их с помидорами, базиликом и кусочками моцареллы.
- Фруктовые шашлычки. Нанизывайте на зубчатые палочки кусочки разных ингредиентов, таких как грецкие орехи, виноград, клубника и киви.
- Сырные шарики. Смешайте различные виды тертого сыра с майонезом и приправами, затем сформируйте маленькие шарики. Обсыпьте их мелко нарезанным зеленым луком или крошкой из грецкого ореха.
- Оливки в тесте. Оберните оливки в слой теста и запекайте в духовке до золотистой корки. Подавайте с соусом на основе йогурта или сметаны.
- Брускетта с лососем. Подайте тосты с крем-чизом, кусочками лосося, каперсами и ломтиками лимона.
- Рулетики из лаваша с лососем. Намажьте на лаваше тонкий слой сливочного сыра, положите лосось и зелень. Затем скрутите лаваш и нарежьте на рулетики.
- Жареные кальмары. Обсыпьте кусочки кальмара мукой, обжаривайте их в глубокой сковороде до золотистой корочки. Подавайте с соусом тартар.
- Фаршированные яйца. Используйте разнообразную начинку для яиц: с лососем, креветками, зеленым луком или сыром.
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Рецепты на Новый год 2024, по которым готовят горячие блюда, составляют основу праздничного меню. Клео.ру предлагает использовать следующие советы, помогающие подобрать оригинальные способы готовки:
- Шашлык. Замаринуйте кусочки мяса (говядины, баранины, курицы) в специях и запекайте на гриле или в духовке. Подавайте блюдо с разнообразными соусами.
- Картошка «по-деревенски». Нарежьте клубни тонкими ломтями, обсыпьте специями и запекайте в духовке до золотистой корочки.
- Рулет с мясом и овощами. Заверните начинку из мяса (говядины, свинины) с овощами в лаваш и запеките в духовке.
- Лазанья. Приготовьте вкусное слоеное блюдо с мясом, томатным соусом и сыром. Запекайте в духовке до золотистой корочки.
- Куриные крылышки. Подавайте их, обсыпанными специями или под соусом барбекю.
- Запеките утку с апельсиновым соусом, придающим особенно пикантный вкус.
- Фаршированная индейка. Приготовьте индейку с начинкой из яблок или грибов.
- Карри с креветками или курицей создается с рассыпчатым рисом.
- Овощи-гриль. Запеките разнообразные овощи (кабачки, баклажаны, перцы) с прованскими травами и оливковым маслом.
ДЕСЕРТЫ
Гармоничным завершением праздничного стола станут всевозможные десерты, которые можно увидеть на красивых фото. Клео.ру советует воспользоваться оригинальными идеями, помогающими получить невероятно вкусные лакомства:
- Торт «Снежная шапка». Покройте бисквитные коржи белым кремом или меренгой, чтобы создать эффект снежной шапки. Можно добавить ягоды или орехи для украшения.
- «Павлова». Приготовьте крошечные меренговые корзиночки, дополненные взбитыми сливками и свежими фруктами.
- Расплавьте шоколад и подавайте с фруктами, ягодами, печеньем или маршмеллоу для обсыпки.
- Мороженое с шоколадом. Подавайте ванильное или сливочное мороженое с горячим шоколадом, посыпанным орехами или шоколадной крошкой.
- Кексы или капкейки. Украсьте заготовки глазурью, мастикой или кремом, добавьте новогодние украшения.
- Приготовьте салат из свежих фруктов и полейте его мятным сиропом.
- Тирамису. Создайте десерт с кофейной пропиткой и кремом из маскарпоне, посыпьте сверху какао для украшения.
- Рождественское печенье в форме елочек, звездочек или Деда Мороза, украшенное цветной глазурью, станет органичным дополнением праздничного стола.
- Подайте традиционный чизкейк или экспериментируйте с разными вкусами, добавляя фрукты, ягоды или шоколад.
- Слоеный торт с медовыми коржами и кремом на основе сгущенного молока привнесет невероятно пикантные нотки в новогоднее меню.
ПОДВЕДЕМ ИТОГ
Простое меню на Новый год 2024 включает оригинальные закуски, горячие блюда и сладкие десерты. Для их приготовления используют десерты, включающие доступный набор ингредиентов, обеспечивающих изысканный и пикантный вкус. Результат порадует как членов семьи, так и гостей.