Простое меню на Новый год 2024: варианты закусок, горячих блюд и десертов

Если вы хотите приготовить простое, но вкусное меню на Новый год 2024, то этот материал для вас.

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При подготовке к главному зимнему празднику многие стремятся разнообразить меню и включить в него всевозможные блюда. Простое меню на Новый год 2024 состоит из оригинальных блюд, подразумевающих разнообразную палитру вкусов. Из доступного набора компонентов получится создать интересные закуски, основные горячие блюда и сладкие десерты.

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ЗАКУСКИ

Продумывая меню на Новый год 2024, стоит уделить внимание рецептам, характеризующимся простотой в исполнении. Оптимальным решением будет сделать разнообразные закуски, приготовление которых не займет много времени, но результат выйдет впечатляющим. Клео.ру предлагает взять на вооружение следующие оригинальные идеи:

Крекеры с сыром. Распределите на тарелке разноцветные крекеры и подавайте их с различными видами сыра. Можете добавить немного орехов или меда для дополнительного вкуса.

Мини-брускетты. Нарежьте тосты и подавайте их с помидорами, базиликом и кусочками моцареллы.

Фруктовые шашлычки. Нанизывайте на зубчатые палочки кусочки разных ингредиентов, таких как грецкие орехи, виноград, клубника и киви.

Сырные шарики. Смешайте различные виды тертого сыра с майонезом и приправами, затем сформируйте маленькие шарики. Обсыпьте их мелко нарезанным зеленым луком или крошкой из грецкого ореха.

Оливки в тесте. Оберните оливки в слой теста и запекайте в духовке до золотистой корки. Подавайте с соусом на основе йогурта или сметаны.

Брускетта с лососем. Подайте тосты с крем-чизом, кусочками лосося, каперсами и ломтиками лимона.

Рулетики из лаваша с лососем. Намажьте на лаваше тонкий слой сливочного сыра, положите лосось и зелень. Затем скрутите лаваш и нарежьте на рулетики.

Жареные кальмары. Обсыпьте кусочки кальмара мукой, обжаривайте их в глубокой сковороде до золотистой корочки. Подавайте с соусом тартар.

Фаршированные яйца. Используйте разнообразную начинку для яиц: с лососем, креветками, зеленым луком или сыром.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Рецепты на Новый год 2024, по которым готовят горячие блюда, составляют основу праздничного меню. Клео.ру предлагает использовать следующие советы, помогающие подобрать оригинальные способы готовки:

Шашлык. Замаринуйте кусочки мяса (говядины, баранины, курицы) в специях и запекайте на гриле или в духовке. Подавайте блюдо с разнообразными соусами.

Картошка «по-деревенски». Нарежьте клубни тонкими ломтями, обсыпьте специями и запекайте в духовке до золотистой корочки.

Рулет с мясом и овощами. Заверните начинку из мяса (говядины, свинины) с овощами в лаваш и запеките в духовке.

Лазанья. Приготовьте вкусное слоеное блюдо с мясом, томатным соусом и сыром. Запекайте в духовке до золотистой корочки.

Куриные крылышки. Подавайте их, обсыпанными специями или под соусом барбекю.

Запеките утку с апельсиновым соусом, придающим особенно пикантный вкус.

Фаршированная индейка. Приготовьте индейку с начинкой из яблок или грибов.

Карри с креветками или курицей создается с рассыпчатым рисом.

Овощи-гриль. Запеките разнообразные овощи (кабачки, баклажаны, перцы) с прованскими травами и оливковым маслом.

ДЕСЕРТЫ

Гармоничным завершением праздничного стола станут всевозможные десерты, которые можно увидеть на красивых фото. Клео.ру советует воспользоваться оригинальными идеями, помогающими получить невероятно вкусные лакомства:

Торт «Снежная шапка». Покройте бисквитные коржи белым кремом или меренгой, чтобы создать эффект снежной шапки. Можно добавить ягоды или орехи для украшения.

«Павлова». Приготовьте крошечные меренговые корзиночки, дополненные взбитыми сливками и свежими фруктами.

Расплавьте шоколад и подавайте с фруктами, ягодами, печеньем или маршмеллоу для обсыпки.

Мороженое с шоколадом. Подавайте ванильное или сливочное мороженое с горячим шоколадом, посыпанным орехами или шоколадной крошкой.

Кексы или капкейки. Украсьте заготовки глазурью, мастикой или кремом, добавьте новогодние украшения.

Приготовьте салат из свежих фруктов и полейте его мятным сиропом.

Тирамису. Создайте десерт с кофейной пропиткой и кремом из маскарпоне, посыпьте сверху какао для украшения.

Рождественское печенье в форме елочек, звездочек или Деда Мороза, украшенное цветной глазурью, станет органичным дополнением праздничного стола.

Подайте традиционный чизкейк или экспериментируйте с разными вкусами, добавляя фрукты, ягоды или шоколад.

Слоеный торт с медовыми коржами и кремом на основе сгущенного молока привнесет невероятно пикантные нотки в новогоднее меню.

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