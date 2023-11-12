Влажный и ароматный: готовим кекс «Три молока»
Наступила глубокая осень, это время ароматной выпечки для душевных вечеров в приятной компании. Предлагаем приготовить влажный и нежный кекс с тремя видами молока. Получается очень вкусно.
Ингредиенты:
- 225 г сливочного масла комнатной температуры
- 200 г сахара
- 3 яйца
- 280 г муки
- щепотка соли
- 200 г сгущенного молока
- 60 мл молока
- 1 ч.л. ванильного экстракт
- 25 г воды
- 100 г сахара
- 120 г сливок 33%
Процесс приготовления:
Форму для выпечки кекса смажьте маслом и присыпьте мукой.
Духовку разогрейте до 150 С.
Масло взбейте с сахаром миксером до образования пышной светлой массы (около 10 минут). Затем по одному введите яйца, каждый раз тщательно вымешивая.
В отдельной миске смешайте муку и соль.
Еще в одной миске смешайте молоко и сгущенку.
Вмешайте в тесто сначала половину муки, затем молочную смесь, затем оставшуюся муку. Перемешайте до однородности.
Заполните тестом форму для выпечки и выпекайте кекс около часа, пока воткнутая в центр деревянная палочка не будет выходить полностью сухой.
Для заливки сахар с водой довести до кипения в маленьком сотейнике на среднем огне. Затем снять с огня и постепенно ввести сливки, тщательно перемешать и остудить.
В горячем кексе сделать отверстия с помощью деревянной палочки, не вынимая из формы, залить половиной сливочной смеси и оставить на 30 минут.
Затем перевернуть кекс на решетку, выстеленную фольгой, снова наколоть палочкой и залить оставшимся сиропом.
Дать кексу полностью остыть и подавать, полив сиропом, оставшимся на фольге.