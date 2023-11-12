Влажный и ароматный: готовим кекс «Три молока»

Наступила глубокая осень, это время ароматной выпечки для душевных вечеров в приятной компании. Предлагаем приготовить влажный и нежный кекс с тремя видами молока. Получается очень вкусно.

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Ингредиенты:

225 г сливочного масла комнатной температуры

200 г сахара

3 яйца

280 г муки

щепотка соли

200 г сгущенного молока

60 мл молока

1 ч.л. ванильного экстракт Для основы:

25 г воды

100 г сахара

120 г сливок 33% Для заливки:

Процесс приготовления:

Форму для выпечки кекса смажьте маслом и присыпьте мукой.

Духовку разогрейте до 150 С.

Масло взбейте с сахаром миксером до образования пышной светлой массы (около 10 минут). Затем по одному введите яйца, каждый раз тщательно вымешивая.

В отдельной миске смешайте муку и соль.

Еще в одной миске смешайте молоко и сгущенку.

Вмешайте в тесто сначала половину муки, затем молочную смесь, затем оставшуюся муку. Перемешайте до однородности.

Заполните тестом форму для выпечки и выпекайте кекс около часа, пока воткнутая в центр деревянная палочка не будет выходить полностью сухой.

Для заливки сахар с водой довести до кипения в маленьком сотейнике на среднем огне. Затем снять с огня и постепенно ввести сливки, тщательно перемешать и остудить.

В горячем кексе сделать отверстия с помощью деревянной палочки, не вынимая из формы, залить половиной сливочной смеси и оставить на 30 минут.

Затем перевернуть кекс на решетку, выстеленную фольгой, снова наколоть палочкой и залить оставшимся сиропом.