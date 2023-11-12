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Влажный и ароматный: готовим кекс «Три молока»

Наступила глубокая осень, это время ароматной выпечки для душевных вечеров в приятной компании. Предлагаем приготовить влажный и нежный кекс с тремя видами молока. Получается очень вкусно.

Влажный и ароматный: готовим кекс «Три молока»
© Eva.ru

Ингредиенты:

Для основы:
  • 225 г сливочного масла комнатной температуры
  • 200 г сахара
  • 3 яйца
  • 280 г муки
  • щепотка соли
  • 200 г сгущенного молока
  • 60 мл молока
  • 1 ч.л. ванильного экстракт
Для заливки:
  • 25 г воды
  • 100 г сахара
  • 120 г сливок 33%

Процесс приготовления:

Форму для выпечки кекса смажьте маслом и присыпьте мукой.

Духовку разогрейте до 150 С.

Масло взбейте с сахаром миксером до образования пышной светлой массы (около 10 минут). Затем по одному введите яйца, каждый раз тщательно вымешивая.

В отдельной миске смешайте муку и соль.

Еще в одной миске смешайте молоко и сгущенку.

Вмешайте в тесто сначала половину муки, затем молочную смесь, затем оставшуюся муку. Перемешайте до однородности.

Заполните тестом форму для выпечки и выпекайте кекс около часа, пока воткнутая в центр деревянная палочка не будет выходить полностью сухой.

Для заливки сахар с водой довести до кипения в маленьком сотейнике на среднем огне. Затем снять с огня и постепенно ввести сливки, тщательно перемешать и остудить.

В горячем кексе сделать отверстия с помощью деревянной палочки, не вынимая из формы, залить половиной сливочной смеси и оставить на 30 минут.

Затем перевернуть кекс на решетку, выстеленную фольгой, снова наколоть палочкой и залить оставшимся сиропом.

Дать кексу полностью остыть и подавать, полив сиропом, оставшимся на фольге.