Эндокринолог Павлова объяснила, для кого хурма опасна

Эндокринолог Зухра Павлова подчеркивает важность включения хурмы в рацион осенью, но при этом предостерегает от избыточного употребления этого фрукта. Согласно ее рекомендациям в Telegram-канале, добавлять хурму в рацион следует после завтрака или обеда, и не стоит это делать вечером.

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Специалист также предупреждает о возможных последствиях переедания хурмы, таких как запоры и вздутие живота. Однако следует отметить, что аналогичные симптомы могут возникнуть и после употребления незрелых плодов.

По словам врача, в период обострения заболеваний ЖКТ, а также при наличии проблем с образованием камней, употребление хурмы следует ограничивать. Это связано с тем, что фрукт оказывает мочегонное воздействие.

Также Павлова подчеркнула, что людям с сахарным диабетом следует подходить к употреблению хурмы с осторожностью. Высокое содержание углеводов и танинов, замедляющих всасывание питательных веществ в организме, делают этот фрукт несовсем подходящим для людей с этим заболеванием. Врач рекомендует употреблять некрупные плоды по одной штуке в день, а крупные – всего два–три раза в неделю по одной штуке.